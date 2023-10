MAROANTSETRA – Le feu se déclare chez un député

Pour la seconde fois, un incendie a causé des dégâts matériels chez le député du district de Maroantsetra. Sa maison à Ankiakalava II s’est embrasée, vendredi, vers 19 heures. À en croire la femme de l’élu qui a parlé avec les Forces de l’ordre, le feu aurait probablement tiré sa source d’une explosion. « Il y avait vingt batteries non vendues chez eux. Elles auraient éclaté à cause de la chaleur. Cela aurait provoqué le brasier. Les flammes ont rapidement atteint le plafond », selon un extrait du rapport de la gendarmerie nationale. Beaucoup de témoins ont porté secours et fait un effort pour maîtriser l’incendie. Ils ont mis une trentaine de minutes pour l’éteindre. Le sinistre n’a coûté la vie à personne. Des effets et deux draps ont été touchés. La famille du député n’aurait constaté rien de suspect. Un autre vendredi, précisément le 3 septembre 2021, un 4×4 flambant neuf du parlementaire, qu’il avait acquis à peine trois mois, a été la proie du feu, alors qu’il se trouvait sous le toit de son garage collé à sa maison. Sa famille et lui dormaient à poings fermés quand les crépitements avaient retenti.