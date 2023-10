MANIFESTATION POLITIQUE – Analakely a été interdit aux véhicules

Le centre-ville perturbé. Ce samedi, la manifestation des onze candidats réunis dans le collectif des candidats a créé le trouble près du marché d’Analakely et ses environs. Leurs revendications ont entraîné l’inaccessibilité des véhicules à cette place. Ceux qui avaient besoin d’emprunter les rues dans cet endroit ont décidé d’y aller à pied. Près d’une dizaine de jeunes mariés ont marché jusqu’au premier arrondissement pour aller concrétiser leur union par le mariage civil. Anala­kely étant inaccessible, les jeunes mariés et leurs invités ont dû s’y rendre à pied. Samedi, la manifestation des candidats était prévue pour commencer à Ankazo­manga, c’est pour ça que les véhicules n’ont pas pu accéder à Analakely. » Ce sera l’un de nos plus beaux souvenirs de ce jour, ou pas. Alors qu’on avait loué une belle voiture pour la tête de cortège, à un prix à faire tomber la mâchoire. Voilà qu’on marche à pied pour se rendre ici (NDLR : bureau du premier arrondissement) », se plaint l’un des jeunes mariés, samedi. Des barrages se sont formés à chaque coin d’entrée à cet endroit. Tout accès vers le centre-ville a été interdit aux véhicules. Des barrages des Forces de l’ordre sont en place depuis Antsahabe, au niveau de l’État-major de l’Armée de l’Air à Ambo­hi­dahy et à Andohan’ Analakely. Pour des raisons de sécurité, puisque la manifestation de ce samedi était un événement à haut risque, des magasins ont dû fermer leurs portes. Le centre-ville était très calme, samedi, avec une circulation fluide.