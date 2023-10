MANIFESTATION – La marche du collectif dispersée par les Forces de l’ordre

Une marche pas si pacifique! La manifestation du collectif des onze candidats tourne au vinaigre avec les Forces de l’ordre qui sont intervenues dès le commencement de la manifestation samedi dernier en centre ville. Les candidats à la présidentielle et leurs partisans n’ont pas pu atteindre la place du 13 mai et se sont confronté aux éléments des Forces de l’ordre qui répondent présent avec les bombes lacrymogènes. Dès 9 heures 30, plusieurs civiles ont été appréhendés pour cause de trouble à l’ordre publique. L’état major mixte opérationnel (Emmo) s’interpose pour éviter que les manifestants parviennent à prendre la place du 13 mai après la réunion de l’organe mixte de conception, (OMC) vendredi soir, qui instaure dans un premier temps un couvre-feu, levé après une heure. L’OMC a pourtant proposé le coliseum d’Antsonjombe pour les députés « Tiako I Madagasikara » des six arrondissements d’Antananarivo pour faire leur restitution au peuple avant la reprise de la session parlementaire ce mois. Marc Ravalomanana est blessé au pied pendant la manifestation de samedi et Siteny Randrianasoloniaiko, patron du Mihava tour pourchassé par les éléments des Forces de l’ordre jusque dans les couloirs de Tsaramasay. C’est aussi la première fois depuis le début de la manifestation que des journalistes sont blessés par les projectiles lancés par les Forces de défense et de sécurité, dans l’exercice de leur fonction de maintenir l’ordre dans le centre-ville samedi dernier. La manifestation tourne finalement court puisqu’aux environs de 13 heures, la plupart des manifestants sont dispersé par les bombes lacrymogènes qui n’ont cessé de retentir à Ankazomanga et Antani­mena pendant quelques heures.

Médiation

En fin d’après-midi, le collectif des candidats se sont réunis avec le Conseil chrétien des églises de Madagascar (FFKM) à l’IEP Ampandrana. À l’issue de cette réunion, les chefs d’églises informent le public que le dialogue avec toutes les parties prenantes doit se poursuivre afin de trouver des solutions pour la conjoncture politique compliquée du moment. Lors de cette dernière réunion, tous les candidats ont été représentés, même Andry Rajoelina qui a mandaté le vice président du « Tanora malagasy vonona » (TGV), Augustin Andriamananoro. À sa sortie de la salle de réunion vers 16 heures, le représentant de Rajoelina déclare ne rien savoir de ce qui s’est passé en centre-ville vu que la réunion avec les chefs d’églises a commencé depuis 9 heures du matin. Le FFKM continue de prôner un appel à l’apaisement et demande aux adeptes des églises chrétiennes de prier sans relâche pour l’avenir politique du pays et la continuation de la médiation. Pour rappel, Christian Ntsay, Premier ministre et chef du gouvernement collégial fustige cette médiation dirigé par les chefs d’églises du FFKM en disant qu’ils ne sont pas crédibles et que seule la commission électorale nationale indépendante (Ceni) est compétente pour effectuer une médiation entre les candidats à la présidentielle de novembre. Malgré cela, les chefs d’ églises vont continuer le dialogue entre les candidats aujourd’hui pour solutionner les problèmes politique de la Grande île.