FOOTBALL – LIGUE DES CHAMPIONS D2 – KFCA Ambanja Diana rafle la mise

Diana conserve le titre. Après le sacre ravi par l’ASA Ambondrona à Nosy be de la ligue de Diana lors de la précédente saison, Kakao Football Club d’Ambanja (KFCA) termine en tête du classement final. KFCA compte 7 points après ses deux victoires et un match nul au terme de la poule des as de la ligue de champions, division 2. Le club d’Ambanja a été tenu en échec 3 partout contre FC JM en première journée, puis a défait 3FB Alaotra-Mangoro en deuxième journée. Hier, KFCA s’est imposé 3 buts à 1 contre FC Jean Michel d’Androy lors de la troisième et dernière journée au stade de Barikadimy à Toamasina, devant quelques centaines de spectateurs. Les deux buts du club d’Ambanja ont été l’œuvre de Tomima Jaomatana dit Dé (11e, 90e) et le troisième signé Radona (4e). L’unique but de l’équipe d’Ambovombe a été inscrit par Fabien (31e). «J’ai préparé une stratégie pour vaincre le FC JM qui est à ne pas sous-estimer étant le leader de l’autre groupe à la deuxième phase. Notre atout a été d’avoir des attaquants qui ont une bonne condition physique (…) Nous devrions encore améliorer notre technique pour pouvoir se mesurer aux clubs élites de l’OPL (…) Financièrement, nous sommes prêts dès le début du championnat», confie le coach de KFCA Malaza Ramahaimanjato. En plus du trophée, la fédération a remis un chèque géant de 6 millions d’ariary pour le club champion, 4 millions pour le dauphin, FC Inate, 3 millions pour FC JM et 2 millions pour 3FB Alaotra Mangoro.

Les deux premiers au classement final de la poule des as accèderont la saison prochaine à l’Orange Pro League. Le FC Inate de l’Institut of arts and technology de Vakinankaratra crédité de 5 points finit à la seconde place après deux matches nuls, 2 partout contre FC JM et 3 partout contre KFCA. L’équipe d’Antsirabe arrache en dernière journée la victoire par 4 buts à 1 contre 3FB Alaotra-Mangoro. Les artisans des quatre buts sont en l’occurrence Patrick qui a signé un doublé (45e, 87e) et deux autres inscrits par Mamy Messi (39e) et Julio (83e). «Nous avions remonté la pente petit à petit en poule des as. Nous avons arraché la victoire après deux matches nuls» a souligné le coach du FC Inate, Malalasoa Andriantahina. Le président du club FC Inate, l’Ivoirien Michel Kouadio se dit prêt financièrement pour l’aventure à l’OPL. Tomima Jaomatana de KFCA a été élu meilleur joueur de la compétition. Le trophée du meilleur buteur a été remis à Patrick Lucien Rasamimanana de FC Inate qui compte 17 réalisations, et le trophée du meilleur gardien de but décerné à Marino Andriamasinjara de 3FB. Ces trois joueurs ont également reçu un chèque de 500 000 ariary chacun. Et le trophée du meilleur coach ainsi qu’un chèque de 800 000 ariary ont été remis à Malaza Ramahaimanjato du KFCA.