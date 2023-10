FOOTBALL – COSAFA WOMEN’S CUP – Les Barea concèdent deux défaites

Deuxième défaite consécutive. Les Barea s’enfoncent au safari sud-africain. La sélection malgache enchaine une série de défaite après celle d’entrée contre l’équipe eswatinienne (1-2) le mercredi 4 octobre, au stade Lucas Moripe, en Afrique du Sud. Les Barea se sont inclinées devant les Bafana Bafana sud-africaines sur sa pelouse, samedi, au stade de Dobsonville, lors de la deuxième journée de phase de groupe de la coupe du Cosafa. Comme lors de la première rencontre face aux Eswatiniennes, les filles n’ont pu faire preuve de résistance qu’en première période. L’équipe hôte a ouvert la marque à la 12e minute, un penalty assuré par Shamase. Le camp malgache se rebelle, par la suite, pour remonter la pente. Velomanantsolo s’offre le but de l’égalisation juste avant la pause (42e). Les Sud-africaines ont dominé la rencontre en deuxième période et ont creusé l’écart. La nation organisatrice du tournoi de l’Afrique australe enfonce le clou grâce au doublé de l’attaquante sud-africaine, Selena, qui a tué le match à la fin de la rencontre.

Mission impossible

En cavalier seul, le Malawi réalise un parcours sans faute en signant une deuxième victoire d’affilée. Après le succès au premier match contre l’Afrique du Sud (4-3), les Malawites ont sèchement pulvérisé à sens unique la sélection d’Eswatini, samedi, sur un score fleuve de 8 à 0. L’intenable attaquante malawite, Chavinga, a été en démonstration en signant un quadruplé (55e, 63e, 73e, 75e). Trois buts ont été marqués en première période, dont un doublé de Thom (5e, 33e) et celui inscrit par Mathyola (44e). Le quatrième a été l’œuvre de Kadzere en début de la deuxième mi-temps (55e). La chance de se qualifier à la phase finale est très mince pour Madagascar après la double défaite en phase de groupe. Au classement provisoire, le Malawi se hisse en tête et est déjà qualifié après ses deux victoires, synonyme de six points. L’Afrique du Sud et l’Eswatini occupent respectivement la deuxième et la troisième place, crédités chacun de trois points après une victoire et une défaite chacun. En lanterne rouge, Madagascar se trouve à la quatrième et dernière place après deux défaites. La Grande île jouera son troisième et dernier match de poule contre l’équipe favorite du groupe et du tournoi, le Malawi, le mardi 10 octobre au stade UJ à Soweto. Obtenir l’un des deux tickets du meilleur troisième sera quasi impossible.