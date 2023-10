FOOTBALL – AMICAUX – La date du premier match repoussée

Le groupe y sera au grand complet. «Les joueurs sont tous en pleine forme et seront tous présents aux matchs amicaux», affirme le sélectionneur de l’équipe nationale A par intérim, Romuald Félix Rakotondrabe. Les Barea s’envoleront bel et bien pour le Maroc disputer deux matchs amicaux durant la fenêtre Fifa. La date du premier match contre la Mauritanie prévue initialement le vendredi 13 octobre est repoussée d’un jour et aura finalement lieu le samedi 14 octobre à 21h30, heure malgache. «Nous avons demandé ce report à cause de notre départ», explique le coach Roro. La date du deuxième match contre les Léopards du Bénin restera inchangée, c’est-à-dire maintenue pour le mardi 17 octobre à 18h30, heure malgache. La délégation de Madagascar, composée des onze joueurs locaux, quittera le pays en une vague le mardi 10 octobre. «Nous, la délégation de Madagascar, ferons une escale à Addis-Abeba et Dubaï avant de débarquer le mercredi 11 octobre au Maroc. Les joueurs de l’étranger y arriveront le même jour», poursuit le coach Roro. Les protégés du sélectionneur malgache, vingt-deux joueurs dont onze expatriés et onze locaux, auront trois jours, du 11 au 13 octobre pour préparer le premier match contre les Mourabitounes mauritaniens. «Nous démarrerons ensemble avec les expatriés la préparation au Maroc. Nous y travaillons l’automatisme et la cohésion sur terrain», confie l’entraineur des Barea.

Le stage et les deux matchs amicaux à Casablanca qui entrent dans le cadre de la préparation aux éliminatoires à la Coupe du monde 2026, seront marqués par l’intégration de quelques nouveaux recrus comme le co-équipier de Marco Ilaimaharitra, le milieu du club belge Sporting Charleroi, Adrien Trébel, âgé de 23 ans. Ce sera aussi une évaluation et une confirmation pour les deux Barea U23 en l’occurrence l’attaquant du club seychellois Saint-Michel United, El Hadary Ylan Clovis Raheriniaina et l’attaquant du club égyptien l’El Gouna FC, Arnaud Randrianantenaina. Ces joueurs ont formé les Barea U23 durant les éliminatoires à la Can et au Mondial de la catégorie l’an passé. Après un premier essai concluant lors du match contre l’Angola du 7 septembre, le sélectionneur a confirmé sa confiance au jeune latéral gauche nantais, Titouan Safidy Fortun, titularisé durant les 90 minutes lors de la sixième et dernière journée contre les Palancas Negras. Ces deux matchs serviront également pour le sélectionneur de confirmer sa place en tête de l’équipe nationale A en vue des prochains matchs des Barea dont surtout les éliminatoires au Mondial.