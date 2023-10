DÉTECTION INTERNATIONALE – Six recruteurs passent soixante jeunes à la loupe

Des agents recruteurs des clubs en Ligue 1 et Major League Soccer ainsi que d’autres clubs en Afrique dont un D1 en Tunisie sont intéressés par les jeunes talents malgaches. La tournée de détection de jeunes talents de 17 à 20 ans dans la zone sud, dans le cadre du projet «Madagascar terre de football» ou aussi «Baolina kitra mahatafita» initié par LNR Sport Management sou l’égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et la fédération malgache de football a pris fin ce week-end à Antsirabe. Après la première étape de détection dans la capitale dirigée par deux agents recruteurs étrangers en l’occurrence Wassim Gharmoul de l’agence Obelisq et Herman de Souza de l’agence Top Match en juin, quatre villes dans l’axe sud de l’ile ont été visitées par les détecteurs locaux dont Morondava (14-17 septembre), Fianarantsoa (21-24 septembre), Toliara (28 septembre-1 octobre) et Antsirabe (4-7 octobre). La détection se poursuivra à Toamasina, Mahajanga et Antsiranana ce mois d’octobre. Une soixantaine de sélectionnés bénéficieront dans la capitale du test final dirigé par six recruteurs internationaux du 27 novembre au 2 décembre. Quatre clubs en Division 1 ont confirmé leur accord de coopération avec l’initiateur du projet entre autres le Whitecaps de Vancouver FC, classé sixième à la MLS aux Etats-Unis et Lille Olympique Sporting club septième en Ligue 1 en France. Les Whitecaps de Vancouver FC sera représenté par son recruteur Kevin Antunes qui est très emballé par le projet et espère trouver des très bons joueurs.