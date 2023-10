COOPÉRATION – La mission économique en Israël maintenue

Le conflit israélo-palestinien reprend après quelques mois de trêve. Malgré cela, la mission économique et commerciale en Israël est maintenue, sauf changement ou report de l’AGRIVEST qui impactera l’événement.

Malgré la situation conf­lictuelle actuelle en Israël, les organisateurs de la mission économique et commerciale à Tel Aviv, du 29 octobre au 8 novembre prochain, annoncent le maintien de l’évènement lors d’une conférence en visio entre les membres de la Chambre de commerce Israël-Madagascar (MCISMA) et Eliav Belotserkovsky, ambassadeur d’Israël accrédité à Madagascar en résidence à Pretoria, au siège de la chambre, à Anjohy, hier dans la matinée. Ces organisateurs, dont l’ambassade d’Israël à Pretoria, la Fédé­ration de la Chambre de commerce d’Israël et la Chambre de commerce Israël-Madagascar déclarent être en contact permanent et en temps réel entre eux et avec Tel Aviv pour prioriser la sécurité des participants. Dans l’éventualité que la situation sur le conflit israélo-palestinien s’enlise et entraîne le report de l’AGRIVEST, organisé conjointement avec la MEC, ce dernier sera aussi reporté à cause des concordances des objectifs des deux événements. Pour rappel, le but de la MEC est de donner des opportunités conjointes pour les opérateurs économiques Israéliens et les entrepreneurs Malgaches. Une vingtaine d’entrepreneurs Malgaches sont déjà prêts pour rejoindre la mission en Israël.

Déluge d’Al-Aqsa

La situation en Israël en ce moment est conflictuelle avec l’attaque surprise du HAMAS, samedi dernier, de l’État hébreux. Cette attaque est baptisée « Déluge d’Al-Aqsa » et est considérée par beaucoup comme « le 11 septembre israélien » et, par d’autres, comme « une faillite totale des services de renseignements israéliens ». En effet, l’attaque de samedi dernier est inédite car, tout d’abord, c’est l’attaque la plus conséquente contre Israël depuis 1973 et la guerre de Kippur (conflit entre l’Israël et la coalition arabe). Ensuite, l’attaque suggère un modus operandi armée avec une coordination précise entre les milices du HAMAS qui, pour certains, étaient infiltrées dans le territoire israélien. De leur côté, les hébreux déclarent, par le biais de Benjamin Netanyahu, Premier ministre, que la riposte sera toute aussi spectaculaire et massive que l’attaque. Promesse tenue puisque, depuis hier matin, l’armée israélienne, réputée être l’une des meilleures au monde, traquent sans relâche les terroristes pour essayer de résoudre rapidement le conflit.