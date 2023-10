CONCERT – Tselatra fait le plein malgré le vrai-faux couvre-feu

Le groupe Tselatra a fait son grand retour sur scène, enflammant la foule de fans à Soarano, avant-hier. L’atmosphère était électrique.

Le grand concert du groupe Tselatra s’est déroulé avant-hier à Soarano. Le spectacle a débuté à 16h30 et a perduré jusqu’à 21h, mais même à cette heure tardive, les fans étaient toujours présents, démontrant leur dévouement inébranlable envers le groupe. Malgré une grève politique en cours à Analakely, rien n’a pu dissuader les admirateurs de Tselatra de se rassembler pour cette occasion rare. «Même la situation politique ne nous empêche pas de nous réunir avec Tselatra. Les spectacles du groupe sont rares, donc c’était le moment idéal pour profiter pleinement de leur présence en formation complète», ajoute Rado Randria, l’un des spectateurs. Ce moment poignant marque la dernière performance de Tselatra à Antananarivo cette année. Cependant, les fans de Toamasina auront également la chance de vivre cette expérience unique le 13 octobre, car le groupe prévoit d’offrir un concert inoubliable dans cette ville.

Satisfaction

L’exceptionnelle présence de fans lors de ce spectacle est d’autant plus remarquable que le leader Eric Tselatra réside en France et ne se produit que rarement sur scène à Madagascar. À chaque visite dans son pays natal, Eric ne manque jamais de réserver un spectacle pour ses fans. «Nous sommes satisfaits de la réponse enthousiaste des fans, même lorsque la nuit est tombée, ils étaient toujours là, prêts à partager ce moment spécial avec Tselatra», souligne l’organisateur. Le groupe a ébloui son public avec plus de 40 titres, dont des classiques tels que «Tromba», «Rainay o», «Tsy anjara», «Tsy kivy», «Mionona», «Mpanjaka», et bien d’autres, laissant ainsi une empreinte mémorable dans les cœurs de tous les présents.