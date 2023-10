CHU ANDOHATAPENAKA – Une consultation gratuite pour le cancer du sein

À l’occasion de la célébration du mois mondial du cancer du sein, un dépistage gratuit touchant davantage les femmes est organisé. Le CHU Andohatapenaka est ouvert à toutes les femmes de plus de 40 ans durant quinze jours, à partir de ce jour.

Les femmes à l’honneur. Une consultation gratuite du cancer du sein est organisée au CHU Andohatape­naka à partir de ce jour. Cette action sanitaire entre dans le cadre de la célébration du mois mondial du dépistage du cancer du sein, celui du mois d’octobre. Toutes les femmes y sont attendues afin de dépister ce grand problème sanitaire. Le Centre Hospitalier Universitaire Andoha­tape­naka est pour la région Analamanga, le lieu pour le dépistage gratuit de cette maladie. Les femmes peuvent y bénéficier de ce service à partir de ce jour jusqu’au 27 octobre. » Tous les jours du lundi au vendredi, de 8 heures à 16 heures, les portes de cet hôpital seront ouvertes pour les femmes de plus de 40 ans en ces journées », selon une explication sur la page facebook du ministère de la Santé publique. Même chose pour la région Amoron’i Mania, au CHU Andrainjato à Fianarantsoa. Le cancer du sein touche de plus en plus de femmes à Madagascar. » Selon les derniers chiffres, une femme sur sept pourrait subir cette maladie grave dans le monde », rapporte le Docteur Malala Razakanaivo, spécialiste en oncologie et radiothérapie du Centre Hospitalier Univer­sitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Des chiffres toujours inquiétants. L’Orga­nisation Mondiale de la Santé a annoncé que le cancer du sein est le premier cas de cancer qui affecte les femmes malgaches, suivi par le cancer du col de l’utérus. Durant ce dépistage gratuit du cancer du sein, toutes les catégories de femmes peuvent bénéficier d’une mammographie, car jusqu’au 27 octobre, même les plus vulnérables peuvent recevoir des soins de qualité. Elles seront prises en main et sont exemptées de payer des soins aussi onéreux que la mammographie qui coûte 90 000 ariary à 150 000 ariary. Un prix qui n’est pas à la portée de tous. Ce qui explique l’importance de ce dépistage gratuit. Pour le moment, la mammographie est le seul moyen fiable pour détecter cette maladie. Il est conseillé aux femmes de plus de 50 ans de faire une mammographie tous les 2 ans.

Traitement

Le cancer du sein peut être guéri, à condition que la patiente connaisse en avance l’état de sa santé. » D’où l’importance du dépistage. Avant cela, l’autopalpation est très conseillée pour chaque femme chaque mois pour qu’elle puisse déceler s’il y a des choses à noter sur sa santé mammaire. Par ce geste, si la patiente sent des nodules qui s’agrandissent au niveau du sein, c’est un premier signe », explique le médecin. Il se pourrait que la malade sente une douleur et voie des blessures. En sentant le sein qui enfle, le premier traitement consiste à recourir à la chirurgie pour enlever la raison de cette douleur. Si la maladie s’aggrave, la radiothérapie et la chimiothérapie prennent le relais. Cette maladie est facile à combattre si elle est dépistée assez tôt. Mais pour prévenir la mala­die, avoir une habitude de vie saine est primordial.