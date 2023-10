ANDASIBE – Un garçon se tue en jouant avec un pistolet

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie après le décès d’un garçon blessé par balle, à Andasibe, le 5 octobre. Cet enfant et ses camarades jouaient avec une arme à feu.

Terrible. Un garçon a rendu son dernier souffle des suites de ses blessures par balle, le 5 octobre, à Andasibe, dans le district de Moramanga. Son camarade a été admis au Centre local de santé de base niveau II. Ils ont le même âge, 14 ans. La gendarmerie a annoncé dans son rapport l’ouverture d’une enquête pour savoir ce qui s’est réellement passé. D’après les premières informations disponibles qu’elle a tirées du constat, les victimes ont joué avec un pistolet chargé. Le coup de feu a été entendu par le voisinage, à 14 heures et 11 minutes. Il venait du domicile d’un adjudant-chef défunt. Pour éviter tout malentendu, la gendarmerie a bien souligné que ce gendarme principal hors classe était parti à la retraite en juin 2022 et était décédé le 12 août de la même année. « Sa veuve n’était pas là depuis quelques jours. Nous avons appris qu’elle a rejoint Toamasina pour rendre visite à sa fille. Elle a confié la garde de la maison à un enfant, membre de sa famille élargie », raconte-t-elle. L’enfant qui n’aurait dû faire que surveiller la maison pendant l’absence de la propriétaire aurait invité ses amis à y venir. Ils s’amusaient en manipulant l’arme. La gâchette a soudainement été appuyée. Le projectile a atteint deux d’entre eux. Celui, sérieusement touché, a été transporté vers le Centre hospitalier de référence du district de Moramanga. Il a malheureusement succombé sur le trajet, à s’en tenir aux explications de l’équipe judiciaire. « Nous, la famille, et les autorités sommes au cœur de l’enquête en ce moment. Notre fils n’a jamais connu l’emplacement de cette arme dissimulée par l’occupante de la maison. Et en plus, il n’avait pas l’habitude d’y entrer. Ils étaient nombreux, mais pas seulement deux », explique un proche du défunt qui a souhaité apporter des précisions. Les gendarmes du poste avancé d’Andasibe ont procédé à la saisie du pistolet. Leur enquête se rapportant à la détention d’arme de fabrication artisanale se poursuit pour connaître davantage de détails sur l’affaire.