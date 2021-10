Nutrition saine – Les produits « sésame » ouvrent l’appétit

Petit à petit, les productions de la Ferme Aina, à base de sésame, prennent une place à part entière dans les modes alimentaires des Malgaches. Elles offrent de nombreux avantages.

Tout est parti d’un pur hasard. «Ayant eu beaucoup de difficultés à trouver des aliments sains pour son enfant allergique, Iangotiana Rasolofoson a eu l’idée de créer la Ferme Aina en 2011. La société a opté surtout dans l’exploitation du sésame. Chemin faisant, en 2018 elle a étoffé ses gammes avec le baobab. Mettant en avant le concept bio, les produits sont sans conservateur, ni colorant encore moins de parfum alimentaire. Ils sont destinés à améliorer la qualité de vie et le bien-être physique et mental des consommateurs » racontent ses proches.

Plusieurs déclinaisons sont disponibles. Nougatines, graines pour boulangerie, graines grillées, des poudres comme complément alimentaire, du beurre de sésame: tahini, des huiles de sésame et huiles de baobab première pression à froid pour usage cosmétique, des huiles 100% sésame pour cuisson et assaisonnement.

« Nous avons deux variétés de sésame à Madagascar, le blanc et le noir. Les gens savent, en général, que le sésame améliore la capacité de la mémoire. Ce que beaucoup ignorent, c’est que cette vertu vient de la lécithine. Et dans le monde végétal, le sésame arrive en tête sur cette considération. C’est aussi un véritable vivier nutritionnel, car il est bourré de calcium. Pour 100g il en contient 1 340 mg, l’apport journalier recommandé est de 800 mg, ce qui surpasse celui du lait. Tout en étant une bonne source de magnésium, pour 100g il y en a 288 mg », explique Iango­tiana Rasolofoson.

En outre, selon des diagnostics médicaux, il sert l’intérêt des spasmophiles grâce à son combo calcium et magnésium. Riche en fibres et en bonnes graisses, le sésame améliore le transit intestinal et réduit le taux élevé du cholestérol.

En 2018, la société a obtenu le deuxième Trophée de la Vitrine de l’Industrie dans la lutte contre la malnutrition. En 2020, trois de ses produits ont été reconnus comme Complément alimentaire par le ministère de la Santé, en l’occurrence la poudre de sésame blanc et noir, puis associée au baobab.

Ferme Aina propose aussi des variantes d’huiles pour les cosmétiques. Elle fait des ventes promotionnelles dans une grande surface d’Ankorondrano. Des grains d’espoir et de beauté pour les adeptes des produits sans artifices chimiques.