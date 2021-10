Entrepreneuriat – Rivo Rakotondrasanjy élu président du FIVMPAMA

Il a mené une intense campagne sur les réseaux sociaux. Rivo Rakotondra­sanjy a été élu président du FIVMPAMA, et succède à Andrianavalo­manana Raza­fiarison. Il a un mandat de deux ans pour réaliser ses concepts et visions. Le FIVMPAMA regroupe des opérateurs malgaches, dans leur majorité à tête des petites et moyennes entreprises. Ils ont été frappés de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire. Rivo Rakoto­drasanjy est aujourd’hui le président de l’Alliance pour l’industrialisation durable

Les membres du FIVMPAMA

Président: Rakotondrasanjy Rivo

Vice Président: Tsiranana, Fiona Ramaroson Jean Michel, Andriamandimbisoa Jocelyn

Secrétaire général: Herisoalalao, Letourneau Natacha

Trésorier: Randrianalinarivo Hanta

Conseillers: Rabemanantsoa Roquie, Rabetsivoh Claudia, Mamodaly Sarah, Lova Ny Aina Raharijaona Arlette, Rajoelison Rado, Rakotoson Dany, Beantanana Eric, Nirina Lyvio