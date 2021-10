Commémoration – Honneur à la mémoire du prince Ratsimamanga et Rainandriamampandry

Deux personnalités émérites de l’histoire du pays, le prince Ratsimamanga et Rainandriamampandry illustrent des valeurs qui se doivent d’être perpétuées auprès de la jeune génération.

SOYEZ des modèles à suivre, des Malgaches fiers et des Malgaches épanouis ». C’est à travers ces mots traduits d’un leitmotiv commun qui fédère leurs adeptes, que la commémoration des 125 ans de la disparition, plus précisément de l’exécution du temps de la colonisation du prince Ratsimamanga et de Rainandriamampandry se tiendra cette année. Tout un événement en ode à la grandeur de ces illustres personnalités de l’histoire de la Grande île s’organisera ainsi ce mois-ci dans la capitale.

Du 12 au 24 octobre, la commémoration des 125 ans de leur disparition ravivera de grands moments de l’histoire du pays, tout en mettant en avant leurs actions dans la lutte pour le retour de l’indépendance de Madagascar. Fer de lance du comité en charge de cet événement, l’académicien émérite, auteur et honorable enseignant qui voue une passion particulière pour la littérature malgache, Harilala Ranjatohery met un point d’honneur à scander les valeurs que ces deux figures emblématiques représentent.

« Ils illustrent tous les deux une dévotion et un patriotisme incommensurables auxquels nous pourrons tous s’identifier aujourd’hui, comme pour les générations à venir. Il nous importe ainsi de perpétuer ces valeurs patriotiques, qui sont tout aussi propres à notre culture » évoque-t-il.

Actuellement, il semble être de plus en plus difficile d’imprégner nos valeurs traditionnelles auprès de la jeune génération.

Malgré cela, il reste des valeurs inhérentes à notre identité culturelle que l’on se doit de revendiquer et d’exposer, surtout pour la jeune génération.

Une jeunesse engagée

La commémoration de la disparition du prince Ratsimamanga et de Rainandriamampandry se base ainsi sur un devoir de mémoire qui tend à rehausser l’éducation de notre jeunesse. Harilala Ranjatohery, d’ajouter :« La connaissance de ces grandes figures de notre histoire a des vertus pédagogiques pour les jeunes, ce qui leur permettra notamment de renforcer leur attachement pour la nation et d’aider à son développement ». Pour ce faire, tout un programme est ainsi à découvrir à partir du 12 octobre au Musée des archives iconographiques à Ambohidahy sur l’histoire de ces deux personnalités. Entre peintures, sculptures et dossiers inédits, cette exposition promet un voyage dans le temps.

Le 14 octobre, une grande conférence, ainsi que la présentation d’ouvrage à leur sujet animeront l’Ivokolo Analakely à 14h30. Le 15 octobre, l’inauguration de deux stèles se tiendra au Kianja Lars Dahle Antaninarenina et à la Varangue Ambohitsorohitra. Pour clôturer cette commémoration, le 24 octobre à 14h30, l’Ivokolo Analakely accueillera la projection d’un documentaire et d’une pièce théâtrale en ode à l’histoire du prince Ratsimamanga et de Rainandriamampandry. Cet événement est sous le parrainage du ministère de la Communication et de la Culture.