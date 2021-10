Baobab Banque Madagascar : Partenariat avec Sanlam Madagascar

Sanlam Madagascar et Baobab Banque Madagascar ont signé le jeudi 30 septembre 2021 dernier, un partenariat dans le but de développer la filière bancassurance. Ce partenariat vient renforcer l’ambition collective de ces deux grandes sociétés du pays et de satisfaire les besoins d’assurance de la population Malagasy avec des offres adaptées et accessibles.

La bancassurance, véritable solution alternative pour la sécurisation des activités des professionnels et particuliers, joue aujourd’hui un rôle majeur dans la modernisation de l’accompagnement des acteurs évoluant dans les principaux secteurs de la vie économique du pays. Le présent partenariat vient répondre à cet objectif, particulièrement aux attentes de la clientèle de Baobab Banque tout en élargissant les périmètres d’exploitation de Sanlam Madagascar.

En effet, à travers ce partenariat, Sanlam Madagascar confirme sa forte expertise dans le domaine de la bancassurance. La compagnie, qui collabore déjà avec quatre autres banques locales, ne cesse de développer le marché de l’assurance sur le pays. Comme le précise, Mme CHESNE Christel, Directrice Générale de Sanlam Madagascar : « Fort de l’expérience séculaire de notre actionnaire de référence, Sanlam Group, notre équipe est encore plus à même de proposer des produits d’assurances innovants qui répondent aux besoins nouveaux de protection de nos assurés particuliers et entreprises ».

De son côté Baobab Banque Madagascar, vient confirmer davantage son leadership dans l’innovation et modernisation des services offerts à sa clientèle, en élargissant sa gamme de produits et services financiers. Monsieur Bonshe Makalebo Hugues, Directeur Général de Baobab Banque Madagascar, souligne que : »Fidèle à sa vision de libérer le plein potentiel de ses clients en leur offrant de produits et services simples, fiables et sécurisés, la banque réaffirme, dans ce partenariat, son engagement à accompagner sa clientèle dans la transformation socio-économique du pays et ce, sur tout le territoire national ».

L’offre que propose ce partenariat est structurée autour de deux grands ensembles qui visent la protection des personnes et de leurs biens :

∙ Assurance de personne :

▪ L’assurance homme-clé : Pour garantir, en cas de décès ou d’Invalidité Permanente et Totale de l’Assuré, le versement d’un capital fixé à la souscription, au bénéfice de l’entreprise ;

▪ L’assurance hospitalisation et chirurgie : Pour garantir la prise en charge des frais d’hospitalisation et chirurgie ainsi que le remboursement des frais occasionnés par une maladie, un accident ou un autre événement prévu au contrat ;

▪ L’assurance voyage : Pour offrir des garanties d’assistance à l’assuré durant son séjour à l’extérieur du pays ;

∙ Assurance Incendie et Risques Divers (IRD) :

▪ Assurance stock : Pour assurer toutes pertes physiques ou dommages matériels causés directement aux biens assurés du fait d’un événement accidentel garanti ;

▪ Assurance responsabilité civile scolaire : Pour protéger l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causé à un tiers par l’enfant assuré au cours des activités scolaires et parascolaires ;

Fondée en 1918, en tant que compagnie d’assurance non-vie et vie, le Groupe Sanlam est aujourd’hui un groupe leader panafricain en assurance. Présent dans plus de 30 pays africains, Sanlam déploie également ses activités en Malaisie, aux Etats-Unis, en Inde et en Australie. Sanlam Madagascar (Ex-Colina Madagascar et Ex- Saham Madagascar) est née en 2005 suite à la libéralisation du marché de l’assurance. L’installation de Sanlam à Madagascar est le fruit d’une vision stratégique globale du Groupe, basée sur l’installation d’une marque unique, forte et qui donne confiance à travers le continent.

Baobab Banque Madagascar est une banque internationale installée à Madagascar depuis 15 ans, filiale du Groupe Baobab dont le siège social se trouve en France et opère dans 9 pays dont le Sénégal, Mali, République Démocratique du Congo, Tunisie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Nigeria, Chine et Madagascar. La banque compte à ses jours 40 agences, 650 employés, 300 points correspondants, 220 000 clients et est présente dans 30 villes sur le territoire national