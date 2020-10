Vols nationaux – Des passagers dépistés avec la Covid-19

Deux passagers de vols nationaux sont dépistés positifs au coronavirus. Le premier est en provenance de Taolagnaro tandis que le second provient de Toliary, selon la précision de la professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte parole du centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19, hier. Le virus de Covid-19 continue à faire des victimes dans plusieurs villes. C’est le cas à Toliary et à Taolagnaro, les villes de départ de ces deux nouveaux porteurs du virus de Covid-19.

L’État a ordonné à tous les passagers des vols nationaux d’effectuer un test de dépistage de la Covid-19 (PCR). Un test qui n’est pas gratuit, car il coûte dans les 100 000 ariary. Le but étant d’éviter les risques de contaminations d’une ville à l’autre. Malheureusement, ce test n’est pas exigé aux passagers des transports terrestres. « Il y a beaucoup trop de personnes qui voyagent par voie terrestre. Nous ne disposons pas assez de consommables pour tout ce monde. Il est peu certain qu’ils ont le moyen d’acheter le consommable nécessaire pour le test », nous confie une source au sein du ministère de la Santé publique.

Pour quelle raison ce test est-il réalisé pour les passagers des vols nationaux, si on sait qu’il est aussi probable que des porteurs du virus peuvent se trouver parmi les passagers des transports terrestres? En plus, pendant le voyage qui dure, au moins, huit heures de temps, ils peuvent contaminer leurs voisins de siège et d’autres passagers.

Pour l’instant, le coronavirus continue à circuler dans plusieurs régions. Vingt-et-un nouveaux cas sont détectés, en 24 heures, à Analamanga, à Vakinankaratra, à AlaotraMangoro, à Matsiatra Ambony, à Atsimo Andrefana, à Menabe, à Diana, à Sava, rapportant à quatre cent soixante dix les porteurs du virus sous traitement. Cent deux personnes sont déclarées guéries. Aucun décès n’a été signalé, hier.