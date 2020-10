Transport en commun – Les taxis-be passent aux surcharges

Le risque de propagation du coronavirus est élevé dans les transports en commun. Les mesures sanitaires sont bafouées.

Les mesures sanitaires se relâchent dans les moyens de transport en commun. Aux heures où les travailleurs et les élèves rentrent chez eux, en fin d’après-midi, les arrêts de bus sont pleins à craquer. Les usagers de transport en commun se bousculent pour monter dans un taxi-be. Ils se mettent à cinq par rangée et parfois, des usagers se mettent debout, collésserrés, à l’arrière du véhicule, de peur de ne pas trouver un véhicule qui peut les ramener chez eux. Les transporteurs ne se gênent plus à passer aux surcharges. On peut voir des taxis-be avec des passagers de trop, même dans la journée, ces derniers temps.

Les dispositifs sanitaires pour la lutte contre la propagation du coronavirus exigent, pourtant, la suppression des strapontins dans les véhicules de transport en commun. Il ne doit y avoir que quatre individus par rangée. Les transporteurs rejettent la faute aux usagers. « Les receveurs n’ont pas le choix. Ce sont les usagers de transport en commun qui les obligent à les faire monter dans le véhicule, pendant les heures de pointe, surtout, en fin d’après midi », se justifie le président d’une coopérative de trans- port en commun urbaine.

Toutes les mesures sanitaires sont bafouées par des transporteurs en commun. Des chauffeurs et des receveurs ne portent pas comme il le faut leur visière. Des receveurs n’exigent plus aux passagers de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée du bus. Des passagers ne portent plus de masque. Toutes ces irrégularités passent comme « inaperçues » par les polices de la route. Aucune sanction n’a été infligée aux récalcitrants.

Contrôle

Heureusement, la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) ne resterait pas les bras croisés. La direction du Transport et de la mobilité urbaine (DTMU) de la commune urbaine d’Antananarivo aurait prévu une opération de contrôle des mesures barrières dans les véhicules de transport en commun, en cette fin de semaine. « Nous sommes toujours dans un état d’urgence sanitaire. Toutes les mesures sanitaires sont en vigueur, il n’y a aucun relâchement. Ce n’est pas parce que le couvre feu est terminé que les bus peuvent en profiter. La fourrière est systématique pour ceux qui ne respectent pas les règles », prévient le commissaire principal de police, Vigor Bemanana, directeur au sein du DTMU. Il impute la pratique de surcharges aux transporteurs. « Si le nombre de passagers dépasse la norme indiquée, c’est la décision du chauffeur et du receveur. S’ils n’ouvrent pas leur porte, il n’y aura jamais de personne de trop dans le véhicule », rajoute-t-il.

Le président de la République, Andry Rajoelina avait annoncé que la propagation du virus de Covid-19 provenait des moyens de transports en commun, lors de la hausse importante de nombre de cas positifs, au mois de mai. Ce qui a conduit l’État à suspendre les transports en commun pendant plusieurs mois. Maintenant qu’ils reprennent, ils imposent « leurs lois ». Pour le moment, le nombre de nouveaux cas détectés par jour à Antananarivo est faible. Mais jusqu’à quand?