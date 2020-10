Sambava – Le maire se dit menacé de mort

Dans sa vidéo, le premier magistrat de la ville de Sambava déclare qu’il est menacé de mort parce qu’il fait son travail de maire.

« Cette vidéo pourrait être la dernière fois où vous me voyez, où vous m’entendez ». Outre les salutations d’usage, c’est ainsi que Judicaël Ramanga­laza, maire de la Commune urbaine de Sambava, introduit ses propos dans une vidéo qu’il a publiée sur sa page Face­book, hier, en fin d’après midi. « Selon les informations reçues, on va m’assassiner et ensuite, me jeter corps à l’eau », ajoute-t-il.

Réorganisation

Le premier magistrat de la ville de Sambava explique que ce qu’il dénonce comme étant une menace de mort serait « parce que je fais mon travail de maire ». Selon les informations, cette situation a pour genèse un arrêt municipal portant réorganisation et assainissement des marchés dans la capitale de la région SAVA. Une mesure qui aurait attiré l’ire d’un courant de commerçants contre le maire Ramangalaza.

Les sources concordantes confirment que ces commerçants mécontents « sont soutenus par un parlementaire, un grossiste de viande et son épouse, qui est l’ancien adversaire du maire durant les élection s municipale s ». Les menaces de morts auraient été proférées par ce courant d’insatisfaits. Les marchands en désaccord avec le maire comptent, par ailleurs, tenir une manifestation aujourd’hui.

Suite à une réunion de l’Organe mixte de conception (OMC), local, la sécurisation de Judicaël Ramangalaza a été renforcée. « Il est en sécurité. Il n’y a rien à craindre pour sa vie », affirme une source proche du dossier. La ville de Sambava, par ailleurs, devrait être sérieusement quadrillée par les forces de défense et de sécurité (FDS), aujourd’hui, afin d’éviter d’éventuels débordements. Les points stratégiques seront, particulièrement, surveillés.

Depuis sa prise en main de la commune de Sambava, le maire Ramangalaza s’engage à bras-le-corps dans l’assainissement de sa ville. Il a même reçu les félicitations de Andry Rajoelina, président de la République, pour la propreté de la capitale de la région SAVA, lors de sa visite sur place le 18 septembre.