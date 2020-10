Matières premières – Le coton, prix à la légère

Une promesse de campagne présidentielle qui aura du mal à être tenue. La filière coton est problématique dans la région Atsimo-Andrefana, zone de production principale de coton, et la pandémie a plus que compliqué la situation. Un client à l’étranger demande en moyenne 40 000t de fibres, mais Madagascar ne peut que lui offrir 2000t. Toute la politique de développement et de promotion de la filière est à revoir… d’urgence.

Anarchisme. C’est la qualification du climat dans lequel baignent les activités de production, de collecte et de commercialisation des fibres de coton dans la région Atsimo-Andrefana. Depuis la privatisation de Hasyma (Hasy Malagasy) en 2007, les sociétés privées qui ont investi dans cette filière, rencontrent d’énormes difficultés. Pourtant, pour devenir un grenier à matières premières, sans parler des projets de transformation textile, la Grande île a besoin d’importants investissements. La région Atsimo-Andrefana est très favorable à la culture de coton, qui consomme moins d’eau, vu les conditions géographiques et climatiques subdésertiques de cette 3 partie Sud de l’île. Mais la situation est en pleine pagaille.

Hasyma perd le fil

Tout a commencé dans la commune rurale d’Ankililoaka, région Atsimo-Andrefana, dans les années 50 avec l’Institut de recherche cotonnière textile, transformé en Compagnie française pour le développement textile. Celle-ci est ensuite nationalisée en 1975 et devient Hasyma (Hasy Malagasy). La nouvelle société d’État opère à Ambilobe, Port-Bergé et Toliara qui est sa principale zone de production. Dans les dernières années de son exercice, Hasyma a enregistré des pertes s’élevant à six milliards ariary, engendrées par une chute des prix de vente de la fibre et d’une désorganisation interne avec les producteurs.

La société Hasyma est à son tour privatisée et reprise un moment par Dagris, rachetée ensuite par le groupe français Géocoton. Ce dernier a été reconnu en difficulté et a fermé ses portes. La société d’État de production de coton Hasyma a fermé et sa privatisation n’a donc pas permis le maintien de l’activité.

En 2012, une autre société privée, Bionexx est intervenue dans la région Atsimo-Andrefana. Comme stratégie, Bionexx demande de signer un contrat clair avec les paysans producteurs de coton, fournit des intrants, mais les paysans lui vend la production, en totalité. Une stratégie reprise par d’autres opérateurs par la suite.

Culture à majorité pluviale

Le semis se déroule vers la moitié du mois de novembre et la récolte est attendue vers le mois de mai. L’exportation se passe généralement aux mois de juillet et août. « La culture ne demande pas trop de conditions avec le soleil permanent dans notre région. Les eaux pluviales assureront la floraison du cotonnier vers avril-mai », explique Claude Boto, producteur de coton depuis huit ans dans la commune rurale de Soahazo, district de Toliara 2.

Ses plantations s’étalent sur 8ha et ses techniques à lui, est d’enfouir les semences en ligne à une profondeur de 30 cm environ. Selon les précisions du Conseil interprofessionnel du coton (CIC), il faut en moyenne 600 mm de précipitations pendant une campagne pour obtenir un rendement satisfaisant. Le coton est récolté à la main. La culture irriguée est pratiquée dans la zone en aval du fleuve Fiherenana, un peu plus au nord-centre de la région.

Les conditions de culture du coton

Le cotonnier a besoin de beaucoup de chaleur et énormément de soleil. Le taux de germination est rentable à une température au sol de plus de 15°C. Les températures au dessous de 37% ne sont pas souhaitables. Les cotonniers peuvent survivre jusqu’à 43°C. (Source : Wikifarmers.com)

Le Conseil interprofessionnel du coton régule

Le Conseil interprofessionnel du coton (CIC) comprend des représentants des collèges de producteurs, de transporteurs et d’opérateurs. « Le conseil est une association interprofessionnelle qui a été mise en place en 2017, pour faire régner l’ordre dans la filière coton. Un ordre qui a disparu au lendemain de la privatisation d’Hasyma en 2007», fait remarquer Mamonjy, secrétaire exécutif du CIC. « La mission consiste à faire suivre les tenants de l’arrêté interministériel 20208.2016, publié en septembre 2016 et portant organisation de la filière Coton dans toute sa chaine, de la plantation jusqu’à la livraison chez les opérateurs-exportateurs. C’est-à-dire un rôle de régulation, de contrôle et d’arbitrage dans le développement de la filière coton», poursuit le secrétaire exécutif.

Quatre ministères sont concernés par la professionnalisation de la filière, ceux de l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce, et de l’Économie. Mamonjy précise que le CIC travaille avec le comité interministériel dans la délivrance des agréments pour les opérateurs. Quatre sociétés ont été officiellement autorisées à travailler durant la campagne 2019-2020. Le CIC analyse et valide les contrats établis entre les producteurs et les opérateurs, la mise en place des points d’achat du coton-graine dans les communes ainsi que le suivi des productions convenues entre les producteurs et les opérateurs.

Une agriculture contractuelle

2009 avec le redressement du cours mondial des fibres selon les données du Pôle intégré de croissance (PIC), programme de la Banque Mondiale. « Des opérateurs ont investi 60 millions de dollars entre 2010 et 2014 pour mettre en place une agriculture contractuelle avec les producteurs et installer des usines d’égrenage », souligne un document du PIC. Le contrat est établi entre les producteurs et les opérateurs avec un système de préfinancement. « Tout est à la charge des opérateurs sauf le terrain qui appartient aux producteurs », précise Mamonjy du CIC.

Les opérateurs s’engagent à acheter la totalité des productions auprès des paysans producteurs. Les intrants agricoles, les engrais, semences et pesticides sont avancés par les opérateurs et prélevés par la suite à la vente du produit. Le transport, depuis les points d’achat jusqu’aux usines d’égrenage, sont à la charge des opérateurs, de même que le coût relatif à l’égrenage. Cette année, le kilo a coûté entre 700 ariary et 1000 ariary à cause de la pandémie malgré le prix plancher fixé à 1300 ariary. Les sociétés s’engagent à acheter le coton-graine et procède à la séparation de la fibre et de la graine.

La libéralisation du secteur coton est restée toutefois « non encadrée » malgré l’intervention du CIC. Cette année, quatre sociétés exportatrices opèrent officiellement dans la filière coton dans la région Atsimo-Andrefana. Tianli Agri, Madagascar Standard Group (MSG), le Kooperativan’ny Fikambanamben’ny Mpamboly Hasy (KFMH), et Indosuma. Ce sont celles qui ont obtenu l’agrément du CIC et du comité interministériel pour travailler sur une superficie de 21 000ha.

Une pratique malsaine

Le « Kilaboly », une pratique anticoncurrentielle, détruit toute la chaîne et fait perdre des milliards d’ariary aux opérateurs. Le « Kilaboly » est tout simplement un nonrespect du contrat par le producteur qui vend son coton au plus offrant en cours de route, au grand dam de l’opérateur avec qui il a déjà signé un contrat. La pratique a tellement gangréné la filière que trois opérateurs ont abandonné la course après la campagne 2018-2019. « Le kilo convenu dans un contrat à 1000 ariary, par exemple, est tout simplement zappé par le producteur qui accepte de vendre à un collecteur qui propose 1100 ariary. Un collecteur, dans ses objectifs de collecte, a besoin de compléter un tonnage et décide de recourir au kilaboly pour atteindre son but. C’est ce qui est malsain dans le jeu. L’opérateur perd de l’argent », raconte Arsène, socioorganisateur qui a travaillé dans l’encadrement des paysans producteurs. « Certains ne remboursent pas leurs dettes auprès des opérateurs. Ces derniers ont investi dans des tracteurs à utiliser et à rembourser progressivement par les paysans par leur, produits livrés, mais beaucoup n’ont rien payé en trois ans », ajoute Arsène. De nombreux contrats ont été portés devant le tribunal pour abus de confiance.

Des pertes à récupérer

Mamy R., directeur général de Tianli Agri à Toliara, a contourné le problème de « Kilaboly ». La chaîne de production et de collecte est mise en œuvre par des responsables de zone, des gardiens, des moniteurs, des magasiniers et des chefs de secteurs. Un circuit lourd de micmacs et qui ne bénéficie pas aux sociétés.

« Nous avons procédé à un triage de producteurs et à la mise en place, dans diverses zones, de ce qu’on appelle des producteurs phares. Nous communiquons uniquement avec ces derniers qui détectent les producteurs honnêtes dans leur lieu d’implantation. Nous avons également allégé notre structure interne. La confiance régule la collaboration entre les producteurs détectés et les producteurs phares, ce qui facilite le remboursement. L’abus de confiance est moindre, car il est plus facile de déceler les failles par zone avec quelques producteurs phares qu’avec mille producteurs », explique-t-il.

Tianli Agri a investi dans deux usines, mais elles ne sont pas opérationnelles jusqu’à présent pour cause de « Kilaboly ». Le DG de la société indique qu’il a investi dans quarante tracteurs pour un objectif de mécanisation de 20 000 ha. Du matériel roulant qui n’a jamais été remboursé en trois ans à cause de la malhonnêteté des producteurs, alors que même le carburant et l’entretien ont été assurés par la société. Tianli Maurice, principal importateur des fibres de Tianli Agri à Madagascar, a besoin de 40 000t de fibres par an alors que seules 2 000t en moyenne sont fournies par sa branche dans la Grande île. L’opérateur constate que l’arrêté interministériel n’est pas assez respecté.

Un faible rendement

Les surfaces productives sont en dessous des surfaces semées. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT) dans une étude de cas sur « La Chaîne d’approvisionnement du textile de Madagascar : Facteurs incitatifs et contraintes pour l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail » (OIT, 2020) la production effective est loin de la production attendue. Les producteurs sont répartis dans vingt huit communes de la région Atsimo-Andrefana, sur une superficie totale de 21 273ha. Durant la campagne 2017-2018, 7 495 producteurs ont été enregistrés contre 6 956 en 2016-2017.

Tableau de répartition des producteurs par opérateur en 2016-2017

En 2018, cette étude de cas estime le nombre d’emplois autour du coton à 50 000. Les producteurs sont concentrés dans la commune d’Ankililoaka (24%), à Soahazo (12%), Analamisampy (11%), Ankilimalinika 8% , Milenaka 5%, Ankazoabo 5% , Maromiandra (4%),Tsianisiha (4%) et Marofoty (3%). (Source : OIT, 2020).

Eu égard aux données obtenues auprès d’un opérateur, la marge bénéficiaire est minime par rapport aux investissements en amont. Les semences sont importées et assurées par les opérateurs. Il faut en moyenne huit à dix graines par trou. La culture nécessite trois fois de sarclage jusqu’à la récolte et le plus gros réside dans les pesticides qui sont pratiqués normalement tous les huit jours.

Production de coton-graine en 2019-2020 (source : Compagnie malienne de développement du textile, 2019 et Commoda Africa, 2019)

Par ailleurs, il faut 2,7 kilos de coton graine pour produire un kilo de fibres. Une tonne de fibre a un coût de production de 4,9 millions d’ariary en moyenne. Et l’achat de coton-graine représente 60% du coût de production totale. Le prix de la tonne sur le marché est aux alentours de 5 150 millions d’ariary soit une marge moyenne de 250 000 ariary par tonne de fibres produite.

Un climat capricieux

Le changement climatique a impacté la filière, notamment en 2017-2018, période durant laquelle la pluie n’a pas été au rendez-vous de cette culture essentiellement pluviale. Cinq capsules contre vingt cinq normalement ont été obtenues sur une tige de coton. Ce qui a donné 400kg par hectare tout au plus, en 2018. Le retour de la pluie en 2019 n’a pas tellement changé la donne.

Cette campagne-là a été également marquée par des parasites ravageurs qui ont fatigué les cotonniers. Selon les chiffres du CIC, en 2016-2017, 5 400t de coton-graine ont été collectées sur une superficie de 17 000ha. Durant cette dernière campagne, seules 3200t ont pu être récoltées sur une superficie totale de 5 900ha. Soit une production réduite à un tiers d’il y a trois ans. L’objectif de 25 000t préconisé en 2017 est loin du compte.

Appui conséquent

Toutefois, le CIC se base sur le rendement et non la production obtenue pour parler d’amélioration. « Nous avons enregistré un rendement de 320kg par hectare durant la campagne 2016-2017, mais qui a grimpé à 550kg dans l’actuelle campagne 2019-2020 », explique Zerinà Randriamahasolo, suiviévaluateur au sein du CIC. Il souligne également que 30% de la production, équivalent à 800t, a été détournée en 2016- 2017, sous forme de « Kilaboly », mais seul 5% a été remarqué cette année. « Cette amélioration est à mettre à l’actif d’un projet d’encadrement des producteurs que nous avons initié avec le PIC et des ONG en 2016. Un encadrement socio-organisationnel et des connaissances techniques pour une amélioration de la productivité sur un ratio de soixante producteurs par agent », explique Mamonjy, SE du CIC.

L’encadrement a cessé jusqu’à la fin de la campagne 2018-2019, faute de financement de la part des bailleurs. De plus, les opérateurs se sont faits livrés, mais sont incapables de payer les producteurs faute de capacité financière des clients étrangers en cette période de pandémie. De nombreux producteurs sont en difficulté.

Des responsabilités manquées

Le « Kilaboly » est une pratique définie comme une vente parallèle du coton, qui se fait entre les opérateurs eux-mêmes. Chacun a des objectifs de vente et ne lésine pas sur les moyens pour obtenir plus de tonnage que ses concurrents. Cette forme de « malhonnêteté » règne sans merci dans le monde du coton malgache. Le CIC a pour rôle d’exécuter à la lettre l’arrêté interministériel 20208/2016 régissant la gestion et la coordination de la filière Coton dans la région Atsimo-Andrefana. Il décide depuis le plan de campagne du coton, du prix plancher du kilo de coton-graine jusqu’à l’évaluation du coût de production de chaque opérateur agréé.

L’article 33 souligne, entre autres, que le volume de production suit des règles strictes. Mais ses marges de manœuvre se retrouvent limitées face aux agissements de certains opérateurs.

Le ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, Lucien Fanomezantsoa Ranarivelo reconnaît que la filière Coton a besoin de réorganisation. Il envisage de développer l’« Agrégation agricole » pour la sauver.

« Le gouvernement entend mettre en place de nouvelles lois plus efficaces et plus sévères pour réguler la collaboration entre opérateurs et producteurs de coton. Un projet de loi sur l’« Agrégation agricole » a été élaboré et proposé incessamment en session parlementaire.

L’or blanc ailleurs

La culture de l’or blanc est très développée en Afrique de l’Ouest. Une prouesse réalisée grâce aux conditions favorables comme les précipitations suffisantes, la hausse des superficies emblavées et le prix garanti aux producteurs. Le respect des caractéristiques du sol est noté car le coton est produit en rotation de cultures. Au Mali, la Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT) exporte environ 97% du coton-fibre pour un chiffre d’affaires de 328 millions d’euros.