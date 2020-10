Institut Français de Madagascar – Le Quatuor Squad au Concert classique de midi

Un rendez-vous musical de plus qui nous a manqué et qui nous fait le plaisir de revenir. Le Concert classique de midi reprend avec un quatuor exceptionnel à l’affiche.

Un sacré bout de chemin, c’est ce que ces quatre musiciens talentueux ont parcouru ensemble depuis près de cinq ans maintenant. Avec comme point commun cet amour intarissable pour la musique, mais surtout une envie ardente de surprendre à chaque fois, Hervé Rabarison en alto, Kiady Rakotomalala en cello, Ravo Raboanarison et Andry Robison aux violons conquièrent à leur manière la scène musicale. Eux, ce sont ces musiciens qui font harmonieusement vibrer à l’unisson leurs instruments à cordes pour nous émerveiller et qui forment le fameux Quatuor Squad. Un véritable phénomène de par leur créativité, leurs reprises des grands standards de la musique contemporaines et ce bien au-delà de la musique classique dont il est étiqueté.

Le Quatuor Squad nous fait l’honneur d’être le groupe qui relancera ce 21 octobre à partir de 13h les incontournable Concert classique de midi sur la scène de l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. Initié par l’association Madagascar Mozarteum, cet événement reprend ainsi de plus belle après ces longs mois de confinement. Gratuit et surtout fédérateur pour tous les mélomanes de la capitale, ce concert classique promet de nous faire voyager à travers le temps grâce au répertoire que nous réserve le Quatuor Squad.

Classique et moderne

Ces dernières années, le Quatuor Squad au-delà d’être un groupe à part entière, c’est aussi devenu un style bien défini. C’est cette petite touche qui sublime une chanson ou la composition d’un artiste actuel avec cette mélodie ancrée dans la pure tradition de la musique classique. Pour la petite histoire, c’est en interprétant des « covers » de chanteurs comme Shyn ou Rak Roots, qui ont tous les deux fini par adouber et collaborer avec lui, que le groupe s’est fait remarquer. De même, on lui doit aussi des interprétations des mythiques bandes originales de films ou séries populaires, comme l’incontournable « Trône de fer » qui a bercé durant une décennie toute une génération de cinéphiles. Un brin rebelle donc, mais toutefois respectueux des valeurs de la musique classique, le Quatuor Squad ne se prive jamais de surprendre une fois sur scène. Lors de ce concert classique de midi donc, il nous interprétera entre autres « Crisantemi » du compositeur italien Giacomo Puccini, mais aussi « Emperor » du compositeur autrichien Joseph Haydn. Nos quatre musiciens se feront ainsi un grand plaisir de nous bercer de leur musique.