Impact du coronavirus – La sécurité alimentaire des ménages à la loupe

La pénurie de nourriture affecte plusieurs ménages dans le contexte persistant de la crise sanitaire. Selon les chiffres recueillis auprès du Programme alimentaire mondial (PAM), « dans les régions du Sud touchées par la sécheresse et rendues vulnérables à l’insécurité alimentaire, la pénurie de nourriture est la première ou l’une des principales préoccupations familiales. Dans les régions les plus affectées par la covid-19, 64% des ménages interrogés déclarent que leurs revenus ont subi d’importants impacts négatifs de la maladie. En particulier, ceux dont les revenus proviennent principalement d’activités journalières, comme le transport, la vente de services, les commerces, la vente de produits de la pêche… »

Face à la menace ambiante de la malnutrition en raison de la crise sanitaire, la partie australe de l’île en est la grande victime. La délégation présidentielle est allée au chevet des populations. Le PAM fait état de l’assistance à « plus de trente mille personnes dans les régions du Sud à travers la distribution de cent soixante deux millions de tonnes de nourriture en août 2020 ».

Le problème humanitaire actuel résulte de la récurrence de la famine ou « kere » qui expose la population, en particulier les enfants, aux séquelles de la malnutrition profonde et de la sous-nutrition. « Avec les conséquences socioéconomiques de la crise sanitaire, l’insécurité alimentaire prend une ampleur de plus en plus grave et le besoin d’appui des ménages atteint un niveau critique », alerte Moumini Ouedraogo, représentant du PAM à Madagascar.