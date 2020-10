Famine dans le sud – Elan de solidarité à La Réunion

Les images des personnes victimes de la sécheresse et de la famine dans le Sud, diffusées par des médias Réunionnais, ces derniers jours, ont bouleversé des habitants de cette île sœur. Très vite, beaucoup ont décidé d’aider ces personnes qui n’ont plus que la peau sur les os. « Malgaches, réunionnais et toux ceux qui peuvent aider ou donner un peu ! Il faut aider ces familles du Sud de Mada­gascar. Nous, on connaît comment cela se passe là-bas. Nous savons à quel point ces familles galèrent ! », lance Ando Manoelantsoa, joueur de football malgache, au sein du club US Sainte-Marienne. Cet élan de solidarité a, notamment, vu le jour dans son équipe. L’entraineur, Wilson Clara, aurait été l’un des premiers à réagir à La Réunion. Avec les joueurs, et d’autres membres du club, ils sont en train de s’organiser pour acheminer des denrées alimentaires jusqu’à ces familles qui ne mangent presque rien.

L’initiative a fait tâche d’huile à La Réunion. Plusieurs individus ont contacté ce club pour apporter leur aide. Des associations humanitaires à La Réunion veulent se mobiliser. L’église Saint-Jacques à La Réunion veut également participer à cette action de solidarité.

À Amboasary Atsimo, district le plus affecté par la sécheresse, les distributions des aides aux plus démunis se poursuivent, progressivement. Avec l’appui du Pro­gramme alimentaire mondial (PAM), entre autres, l’État a remis des vivres à plusieurs centaines de ménages dans ce district, notamment, ceux de la commune d’Ifotaka. Huit enfants succombent à la faim dans cette commune, il y a quelques jours, selon les autorités locales.