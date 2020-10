Commune Urbaine d’Antananarivo – Le budget primitif adopté sous une atmosphère tendue

Le budget primitif à titre de l’année 2021 pour la commune urbaine d’Antananarivo a été adopté hier. Les conseillers de la majorité ont quitté la salle de séance et se sont abstenus du vote.

DÉBATS houleux durant la dernière journée de la session à la municipalité. Les conseillers municipaux de la ville d’Antananarivo ont adopté le budget primitif à titre de l’année 2021.

Vingt sept membres du conseil, tous des élus de l’IRK (la plateforme du pouvoir) ont adopté le budget. Cela après le départ des élus du Tiako i Madagasikara de la salle de séance puisque ceux ci s’étaient abstenus à la dernière minute.

Le budget pour le programme d’investissement public, les amendements sur certains points soulevés par les conseillés ont été finalement adoptés. Le montant global du projet de budget primitif 2021 de la commune urbaine d’Antananarivo est équilibré à 75 milliards d’aria­ry en recettes et en dépenses. Parmi les vingt sept élus qui étaient présents à la délibération, vingt cinq ont dit « oui », pour un « blanc » et un « non».

En conclusion, la commune urbaine d’Antana­narivo dispose d’un budget qui couvrira l’année d’exercice pour 2021.

Le déroulement du vote ne s’est pas présenté comme prévu selon la planification de la majorité. Les élus du Tiako i Madagasikara ont quitté l’hémicycle quelques heures après les débats du fait où ils ont dénoncé l’opposition du président du conseil municipal qui a désapprouvé la procuration de vote pour leurs collègues.

Zizanie

Quatre conseillers de la plateforme de la majorité composant le Tiako i Mada­gasikara, Komba et l’IRK étaient absents mais leur absence a été quand même justifiée par l’acte de procuration. En vertu de l’article 88 de la loi numéro 2014-020 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élec­tions, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, « le droit de vote des membres du conseil est personnel. Il peut, toutefois, être délégué à un autre membre ayant voix délibérative. Le membre du conseil absent peut alors, par mandat écrit, donner pouvoir à un autre membre du conseil de son choix pour voter en son nom. Un même membre ne peut recevoir qu’un seul mandat. Strictement réglementé, le vote par procuration est autorisé et valide ».

Une fois les débats ouverts, les participants à l’intérieur avaient fermé la porte et aucun accès n’était plus autorisé. La séance devait être à huis clos, a-t-on appris du responsable. Or, les élus du TIM se sont mis à demander au conseil de laisser entrer un membre qui était venu après l’heure convenue alors qu’il était déjà représenté par voix de procuration.

C’est là que la zizanie s’est déclenchée. Le ton a commencé à s ‘élever à l’intérieur de la salle de séance. Les conseillers du TIM sont sortis en bloc et n’ont pas participé au vote. « Le président du conseil a refusé la procuration alors que la méthode n’est pas un fait nouveau dans la session pour justifier l’absence des membres », s’insurge Célestin Ratsimbazafy, conseiller sous la bannière du TIM.

Sur quel cas l’acte de procuration est-il accepté durant la session du conseil municipal? Lalatiana Ravololo­manana, conseillère indé­pendante a expliqué que l’acte est autorisé depuis toujours. « Mais c’est à partir de ce jour (ndlr: hier) que le refus de l’absence autre que pour décès ou problème de santé est effectif. Le motif fondé sur la raison professionnelle est rejeté puisque la loi prévoit que les patrons devraient laisser librement la personne ayant le statut de conseiller de se présenter à la session », a-telle expliqué.

Les élus de la plateforme s’attendaient à ce que le vote se déroulât comme ils l’avaient planifié. Les vingt huit opposants qui se prétendaient de la majorité étaient confiants qu’ils allaient réussir à dicter le « non » durant l’adoption du budget malgré quelques amendements apportés sur les projets discutés aux travaux de commission. Finalement, les élus de la minorité ont achevé l’ordre du jour pour cette session budgétaire.