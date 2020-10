Affaire pédophile Toliara – Deuxième renvoi du dossier Coreti

Patrick Coreti, accusé d’actes de pédophilie a obtenu une liberté provisoire. Une audience est prévue le 16 septembre mais a été renvoyée au 7 octobre.

Patrick Coreti a écopé de cinq ans d’emprisonnement ferme et d’une amende de dix millions d’ariary pour pédophilie par le tribunal de première instance de Toliara, en mai dernier. Il a obtenu une liberté provisoire le 16 août dernier. Il a été mis en détention le 29 avril 2020, après des mois de ratissage, pour avoir « donné de l’argent à des enfants mineures pour un moment de plaisir charnel chez lui ou dans des chambres d’hôtel » selon la Police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM) de Toliara. L’auteur a fait appel et a demandé une liberté provisoire qui lui a été accordée en août dernier.

Il aurait de graves problèmes de santé, raison pour laquelle il a demandé une liber té provisoire. Une audience pour analyse de fonds de dossier a été prévue le 16 septembre dernier. Mais le nouveau premier président de la Cour d’appel de Toliara, Florent Rakotoarisoa a demandé à revoir de près le dossier et a renvoyé l’audience au 7 octobre.

Redynamisation

« L’auteur n’était pas présent, il envoyait son avocat. Le président de la Cour d’appel a de ce fait renvoyé le cas au 4 novembre et a demandé à ce que l’auteur comparaisse avec un mandat d’amener » explique Haingo Randrianasolo, présidente de la Plateforme de la société civile, pour la protection des enfants, venue avec quelques membres assister à l’audience d’hier.

Quelques représentants sont en effet, venus, vêtus de tee-shirt bleu, afin de marquer que la plateforme suit le cas Coreti, de très près. « Depuis la redynamisation de notre collaboration avec la Justice, nous nous sommes engagés à suivre au cas par cas et nous, membres de la plateforme, viendrons à chaque audience relative au cas des enfants. Malheureusement, ce cas spécifique est renvoyé une nouvelle fois » ajoute-t-elle.