SANTÉ OCULAIRE – La greffe de cornée sauve des vues

La greffe de cornée est réalisée à Madagascar, depuis 2012. La loi sur la trans-plantation d’organe reste un blocage pour la réalisation de cette opération.

Occasion. Des malades qui souffrent d’une pathologie cornéenne ont été épargnés d’une évacuation sanitaire. Des greffes de cornée ont été réalisées par l’équipe du professeur Léa Raobela, du service de l’Ophtalmologie au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), au mois d’août et en ce début du mois de septembre. « Nous avons réalisé vingt-six greffes au total, grâce aux greffons cornéens que nous avons reçus gratuitement de la banque de cornée en France, et grâce à l’aide de l’association Santé et développement international », note le Dr Onja Raharimanantsoa, ophtalmologiste qui a mené cette opération. La demande de cette greffe est assez importante à Madagascar. Au moins vingt personnes, non inclus les malades des autres régions, sont dans la liste d’attente du service d’ophtalmologie du CHU JRA. L’opacité cornéenne ou la maladie cornéenne chronique qui requiert cette intervention chirurgicale peut toucher tout le monde, quelque soit l’âge. Les causes sont multiples. Une pathologie cornéenne peut être à l’origine de ce problème oculaire, chez les enfants. Chez les adultes, elle peut survenir à la suite d’une opération de cataracte. Le Dr Onja Raharimanantsoa met, en outre, en garde contre l’automédication et la consultation des non spécialistes de la santé oculaire qui proposent des soins dangereux, en cas d’infections oculaires. « C’est la principale raison de l’atteinte cornéenne », prévient-elle.

Donations

Les personnes qui souffrent de cette maladie doivent attendre les donations de greffons d’une banque de cornée à l’étranger, ou procéder à l’évacuation sanitaire, pour retrouver la vue. Le prélèvement et le don d’organes ne sont pas encore possibles à Madagascar, faute de loi. « L’inexistence de cette loi est notre grand souci. Si elle est en vigueur, cette opération peut s’effectuer tout au long de l’année », renchérit cette spécialiste. Cette loi sur la transplantation est très attendue par plusieurs disciplines médicales pour sauver des vies.