RÉFORME DE L’ÉDUCATION – Un atelier à l’adresse des éducateurs

L’éducation intéresse tout le monde. Dans le but de l’améliorer, un atelier est organisé avec la participation de différents acteurs incontournables. L’éducation est un sujet de préoccupation pour tous. Un atelier sera organisé les 12 et 13 septembre prochains et aura pour but la réforme de l’éducation. Il verra la participation des acteurs concernés. Cet atelier entre dans le cadre de la revue sectorielle annuelle pour la Plateforme Nationale de Pilotage du secteur Éducation. » Cette assemblée générale réunira un large éventail de parties prenantes », explique Tiana Désiré Rakotondravaly, coordonnateur de la Cellule de coordination (CELCO), hier, lors de la séance d’information sur la tenue de cet atelier. On devrait y apercevoir les trois ministères chargés de l’enseignement à Madagascar, quelques enseignants et parents ainsi que des étudiants ou élèves. Il devrait également y avoir les organisations de la société civile et les partenaires du développement. Tous ces acteurs apporteront leurs idées dans l’amélioration de l’éducation à Madagascar afin de trouver les changements à apporter par rapport à l’application du Plan Sectoriel de l’Éducation (PSE) qui a déjà duré 5 ans. La CELCO recevra toutes les idées et suggestions de toutes les parties prenantes lors de cet atelier. Également, des thèmes seront à traiter, toujours dans le but d’améliorer l’éducation dans tout Madagascar. Il y aura sept thématiques au menu des participants, à savoir : le genre – inclusion – protection, l’organisation du Réseau Scolaire Technique et Universitaire, la décentralisation de l’éducation, les résultats du bilan du dispositif institutionnel de pilotage du secteur éducatif, la loi d’orientation du système éducatif, le pacte de partenariat et la résilience du système éducatif face aux chocs climatiques. Cet atelier prendra en compte tous les participants. Toutes ces activités sont liées à l’application du PSE partout sur la grande île. L’application du PSE « Le PSE est déjà appliqué à tous les niveaux de l’enseignement à Madagascar. C’est déjà une loi qui est posée », rapporte toujours le coordonnateur de la CELCO. Par contre, certains détails sont encore à communiquer. Cet atelier a pour objet de réorganiser l’éducation des jeunes Malgaches. » Même avec un changement des hauts responsables, la continuité de l’Etat sous-entend le respect de cette loi », selon le coordonnateur national. Cette continuité ne devrait pas être un blocage dans l’atteinte de l’objectif.