RALLYE – SUNDAY CUP – Sprint final entre Mathieu et Faniry

La quatrième et dernière manche du championnat de Madagascar, le «Sunday Cup» organisé par le club Asa Tana, ce dimanche, déterminera le champion national de la saison 2023.

Dernière ligne droite. Le champion de Madagas­car saison 2023 sera connu à l’issue du rallye organisé par le club Asa Tana, baptisé «Sunday Cup», programmé ce dimanche. Ce rallye compte pour la quatrième et dernière manche du Sommet national des rallyes. Rien n’est encore joué après la troisième manche. Deux leaders provisoires du championnat disputeront le sprint final pour la course au titre. Il suffit pour le cham-pion en titre, Mathieu Andrianjafy, premier au classement provisoire avec 170,50 points, d’éviter l’abandon pour arracher et conserver le sacre. Dans le cas contraire, son dauphin, Faniry Rasoamaromaka pourra créer la surprise. Si ce vainqueur des deux précédentes manches, crédité quant à lui de 149 points, réalise un triplé et décroche cette dernière manche, il sera le champion de la saison. Le vainqueur de ce rallye d’un jour gagnera 25 points, 21 points pour le deuxième, 18 pour les troisième, 16 et 14 pour respectivement le quatrième et le cinquième. Le top 5 du classement provisoire figure dans la liste des engagés, publiée jeudi soir. Outre les deux leaders, l’equipage Daniel Rabetafika-Iando Rakotondravoavy (130,50 points) sur Subaru, ainsi que le duo classé quatrième avec 108,50 points, Frédéric Rakotomanga-David Israel au volant d’une Isuzu D-Max seront eux aussi de la partie.

Travail d’équipe

Mika Rasoamaromaka prendra également le départ. Il va, comme il l’a déjà annoncé après le Rallye TMF, «pousser son jumeau Faniry à remporter la première place en faisant une course d’équipe». Trente-six équipages disputeront le «Sunday Cup», ce dimanche comme son nom l’indique. Les combats dans chaque catégorie sont également très attendus. Six épreuves spéciales longues de 81,42km, dont trois différentes aux alentours de Talata-Volonon­dry, du côté de la Radio Nederland, seront au programme de ce rallye. Avec les liaisons longues de 111,40km, la distance totale s’élève à 192, 82km. Trois spéciales seront au menu des concurrents dans la matinée, vers 7h41, à savoir l’ES1 Radio Neder­land-Avaratsena 1 (9,18km), puis l’ES2 Manambina-Ampaneva 1 (8,74km) à 10h27, et l’ES3 au croisement Mamoriarivo-Ankororosy 1 (22,79km) à 11h01. Ces mêmes spéciales seront empruntées dans l’après-midi vers 12h39.

Parcours

7 :41 (ES1) Radio Nederland-Avaratsena 1 (9,18km)

10 :27 (ES2) Manambina-Ampaneva 1 (8,74km)

11 :01 (ES3) Xt Mamoriarivo-Ankororosy 1 (22,79km)

12 :39 (ES4) Radio Nederland-Avaratsena 2 (9,18km)

13 :16 (ES5) Manambina-Ampaneva 2 (8,74km)

13 :50 (ES6) Xt Mamoriarivo-Ankororosy 2-Power stage (22,79km)