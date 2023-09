PRÉSIDENTIELLE – Hausse du nombre de bureaux de vote

Le nombre des bureaux de vote pour accueillir les élections qui vont se succéder au pays connait une nette augmentation par rapport à la dernière élection communale de 2019. Si lors de cette dernière échéance électorale, les bureaux de vote étaient au nombre de 25.388, en ce moment, ils ont augmenté à 27.375 dans toute l’île. Un écart de 1987 bureaux de vote est constaté entre les deux périodes électorales. Si en 2019, le nombre des électeurs est de 10.312.394, actuellement la CENI compte 11.043.836 électeurs dans le registre électoral arrêté le 20 juillet dernier. L’augmentation de 731.442 électeurs a donc causé cette hausse des bureaux de vote. Pourtant, le nombre d’électeurs dans les grandes agglomérations comme Antananarivo ville a diminué, ce qui fait que l’augmentation se trouve surtout dans les zones les plus reculées. Déjà, il n’est pas sûr que dans un intervalle de quatre ans, il n’y a que 731.442 nouveaux électeurs, l’étonnement est grande quant à cette augmen­tation de 1987 bureaux de vote. Or, la CENI maintient ses propos sur le fait qu’il n’y a pas de « fokontany » fictifs et encore moins au nombre de 6.000. Motifs Les raisons avancées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont l’éclatement par rapport au nombre d’électeurs votant dans un bureau de vote. 700 électeurs peuvent voter dans un bureau de vote, et l’éclatement signifie que le nombre d’électeurs dans un bureau de vote dépasse la limite et il est nécessaire de mettre en place un nouveau. La seconde raison avancée par la CENI est l’éloignement des anciens bureaux de vote pour certains électeurs qui entraine parfois l’abstention. Dans un souci de protéger les données personnelles des électeurs, la CENI ne met pas à disposition du grand public dans son site internet les données comme le numéro de la Carte d’identité nationale, ou encore l’adresse de l’électeur. Ces informations sont par contre disponibles à la CENI Alarobia.