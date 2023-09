PARTENARIAT – Des possibilités de formations aux États-Unis

Valeur ajoutée. Suivre des formations aux États-Unis est possible. Des programmes du gouvernement américain, à savoir : International Visitors Leadership Program (IVLP), Fulbright Foreign Student Program, Hubert Humphrey Fellowship Program, Study des États-Unis (SUSI), Young African Leaders Initiative [YALI : Presidential Forum for Young African Leaders (PFYAL), Mandela Washington Fellowship (MWF), Regional Leadership Centre (RLC) en Afrique du Sud et à Dakar], African Women Entrepreneurship Program (AWEP), One Beat Fellowship, Community Engagement Exchange (CEE), English Access Microscholarship Program, Pan-African Youth Leadership Program (PAYLP), African Civic Engagement Academy (ACEA) et ATLAS Program, offrent des opportunités de formations dans ce pays. Deux mille malgaches en sont bénéficiaires, depuis le début de ces programmes. « Etre une personne cultivée, avoir le sens de la débrouillardise, avoir des expériences professionnelles, et parler la langue anglaise sont exigés pour bénéficier de ces opportunités de formations », a indiqué Tahiry Rajaonarimanana, président de l’Association MUSEA, Madagascar – US Exchange Alumni, à l’hôtel Ibis Ankorondrano, hier. Une fois la formation terminée, ils retournent au pays, prêts à travailler, selon les connaissances, les compétences et les valeurs qu’ils ont acquises grâce à ces programmes. « L’intégrité, l’humilité, l’impact et la redevabilité », telles sont les principales valeurs qu’ils ont acquises. M.R. « Je suis revenue de ma formation avec des connaissances plus enrichies », lance Mirany Raminoarivony, responsable du parcours Formation d’enseignants d’Anglais, à l’Ecole normale supérieure. Les nouveaux membres de bureau de cette association seront présentés, ce jour, à l’hôtel Novotel Ankorondrano.