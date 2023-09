JUDO – AFRIQUE SENIORS – Laura reine incontestée d’Afrique

La médaillée d’or des Jeux des iles et de la Francophonie, Laura Rasoanaivo Razafy, a confirmé sa suprématie au championnat d’Afrique à Casablanca en arrachant la médaille d’or.

Année de gloire. La judokate du JC Saint-Michel, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, reste intouchable sur le continent africain. Elle vient encore une fois de prouver sa suprématie au cham-pionnat d’Afrique qui prend fin ce samedi, à Casablanca au Maroc. Laura a ajouté une couronne de plus à son palmarès. Dans la catégorie des -70kg, elle a défait en finale, hier soir, l’Angolaise, Maria Niangi après avoir éliminé en demi-finale, la Marocaine Oulyaya Khairi. Le numéro 1 mondial des juniores et 72e chez les séniores, a été exemptée du premier tour, puis s’est imposée à son premier combat contre la Camerounaise Zita Ornella Biami, synonyme de qualification en phase finale. Le porte-drapeau malgache aux Jeux des Iles de 2023 arrache ainsi son énième sacre continental, une semaine après avoir remporté l’or des JIOI, qu’elle a déjà ravi lors de la précédente édition en 2019. Cette saison est une année de succès pour Laura, vu sa moisson aux mois de mars et d’avril durant lesquels elle a raflé les médailles d’or des juniores et séniores à l’Open de Tunis, puis l’or et le bronze à l’Open d’Alger. Elle a, par la suite, signé un joli doublé en or à l’Open de Luanda. Elle vient récemment de remporter également la médaille d’or des Jeux de la Franco­phonie à Kinshasa.

Au pied du podium

Madagascar a été représenté par six judokas au Maroc. Deux judokates ont échoué à la finale de bronze et se sont contentées du pied du podium. La médaillée de bronze au championnat d’Afrique à Madagascar, en 2020, Narindra Rakotovao, chez les – 57 kg, a perdu au repêchage jeudi. Elle n’a pas fait le poids face à l’Angolaise Andreza Antonio. Exemptée du premier tour, Narindra a défait, à son premier combat, la Camerounaise Jeanne Louise Nkou Mballa, mais a été, par la suite, battue par l’Ivoirienne Zouleiha Abzetta Dabonne. L’expatriée de France, Christiane Vital, chez les -52kg, a battu au premier tour la Mozambicaine Jacira Ferreira, avant de s’incliner devant la Marocaine Soumiya Iraoui. Au repêchage, elle s’est pliée devant la Camerou­naise Djamila Silva. Dans la même catégorie, Mireille Andriamifehy a perdu d’entrée contre l’Algérienne Eaiza Aissahine. Chez les garçons des -73kg, Rayan Ravelojaona s’est incliné face au Gambien Faye Njie dès son premier combat. Le dernier porte-fanion de la Grande ile, Royal Rakotoarivony, engagé dans la catégorie des -100kg entre en lice, ce jour. «C’est une sélection que j’assume entièrement et je suis fier d’eux… Et puis, il y a Laura qui est devenue championne d’Afrique séniore, c’est juste énorme… Laura a réécrit l’histoire. Domoina Rabeantoandro était sacrée championne d’Afrique en 1991, il y a trente-deux ans», fait remarquer le directeur technique national, Mamy Randriamasinoro, en guise de conclusion.