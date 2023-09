JEUX D’ÉCHECS U12 – AFRIQUE – Tsinjoniavo Aina Mahasambatra survole le débat

Un autre nom malgache vient de se faire entendre sur la scène africaine. La jeune Tsinjoniavo Aina Mahasam­batra vient de remporter le titre de championne d’Afrique au jeu d’échecs de la catégorie U12, lors du championnat d’Afrique qui a eu lieu du 1er au 9 septembre en Égypte. Sur les trente-cinq concurrentes, la jeune Malgache Tsinjoniavo Aina Mahasam­batra a survolé le débat en totalisant 8.5 points avec une notation de 1384, devant la Botswanaise Nalamalpu Eesha Reddy qui a totalisé 1346 en notation, et la Kenyane Elizabeth Cassidy Maina avec ses 1405 en notation Vice-championne d’Anala­manga et vice-championne de Madagascar, ses performances en terre égyptienne ne surprend pas, car c’est l’une des jeunes le plus en vue du moment avec un palmarès bien garni. Tsinjoniavo Aina Mahasambatra a été sacrée championne d’Anala­manga la saison passée, championne Minichess Tournament et championne nationale des moins de 10 ans aussi. La Fédération malgache de jeu d’échecs (Fmje), sous l’égide de son président Anatoly Andrianatenaina Ramalanjaona, ne peut qu’être fière de cette belle performance qui a mis au-devant de la scène internationale le savoir-faire des échéphiles malgaches.