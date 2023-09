HALTÉROPHILIE – Tojo Andriantsitohaina mène à l’arraché

Triple médaillé d’or de la XIe édition des JIOI de 2023, dans la catégorie homme de 73 kg (150 kg à l’arraché, 183 kg à l’épaulé jeté, 333 kg en total olympique), Tojonirina Alain Andriantsitohaina évolue actuellement dans la cour des grands. Il participe au championnat du monde d’haltérophilie qui se joue à Riyad, depuis le 4 jusqu’au 17 septembre, en Arabie Saoudite. L’haltérophile malgache, dans la catégorie homme de 73 kg, qui cherche sa qualification olympique, mène provisoirement, après la première journée du groupe D, en tête du classement à l’arraché et se place en deuxième position à l’épaulé jeté, en attendant l’entrée en lice des groupes A, B et C, ce jour. Pour la première journée du groupe D qui s’est joué, hier après-midi, Tojo Andriantsitohaina est bien parti, par rapport à ses concurrents directs au nombre de douze, a soulevé à l’arraché 153 kg au troisième essai et se place en tête provisoirement. Au premier essai, il a soulevé 146 kg puis 151 kg au deuxième essai.

Journée déterminante

Par rapport à son exploit à la XIe édition des JIOI qui a été de 150kg, Tojo Andrian­tsito­haina a déjà battu son record personnel en l’améliorant de 3kg. À l’épaulé jeté, l’homme fort de Madagascar en haltérophilie a soulevé 178 kg très loin de sa meilleure performance aux derniers JIOI. À ce championnat du monde en Arabie Saoudite, Tojo Andriantsitohaina a réalisé un total olympique de 331 kg, très en deçà de son record aux JIOI de 2023 qui a été de 183Kg à l’épaulé jeté et 333 kg en total olympique. Son adversaire direct dans le groupe D, l’Espagnole David Sanchez a soulevé 148 kg à l’arraché et 184 kg à l’épaulé jeté et qui cumule un total olympique de 332 kg, 1kg de plus par rapport à la performance du Malgache. Pour le moment, Tojo Andriantsitohaina se place en première position à l’arraché et se place en deuxième position à l’épaulé jeté. La journée de ce samedi sera déterminante pour lui, car elle déterminera l’acquisition ou non du ticket olympique pour les J.O de Paris 2024. Par rapport à la meilleure performance mondiale de sa catégorie, Tojo Andrian­tsitohaina est encore très loin du record mondial du Chinois Shi Zhiyong qui a été de 169 kg, réalisé en avril 2021, en Ouzbékistan. Le record mondial à l’épaulé jeté est de 200kg, détenu par l’Indonésien Rahmat Erwin Abdullah réalisé à Colombie en décembre 2022.