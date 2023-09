FOOTBALL – PARIS SG – Baby Jordy Benera « J’aimerais beaucoup venir à Madagascar »

Première footballeuse malgache à avoir signé un contrat professionnel au Paris Saint-Germain, Baby Jordy Benera parle de son parcours. Entretien.

L’Express: Quel effet cela fait de jouer au Paris SG?

C’est une très grande fierté, c’est l’un des plus grands clubs du monde et en France, l’un des deux meilleurs clubs chez les filles. Je sais que beaucoup rêvent de jouer ici, ça a été mon rêve aussi étant petite donc ça me rend heureuse et fière.

– Quel est l’objectif de votre carrière ?

Je souhaite aller le plus loin possible, gagner le plus de titres possible en club et même en équipe de France mais je prends chaque étape une par une pour pouvoir progresser le plus possible. C’est mon premier contact professionnel donc mon objectif premier est de gagner du temps de jeu et de faire ma place.

– Êtes-vous au courant de l’actualité du football à Madagascar ?

J’aimerai beaucoup pouvoir venir à Madagascar déjà. Chaque chose en son temps mais oui, la famille a un grand projet d’avenir pour le football malgache. Notre football vient de là-bas et nos parents nous ont éduqués à ne jamais oublier d’où on vient.

Pour commencer, mon père a fondé une académie, la « Dodol Academy » où mon frère, mes sœurs et moi sommes ambassadeurs. Même si je ne suis pas forcément là-bas, je suis de loin les joueurs de l’Academy et j’aime bien échanger avec eux quand j’ai un peu de temps pour apprendre à les connaître. J’ai d’autres idées en tête mais je prends chaque chose en son temps, je vais d’abord me concentrer sur cette première saison en Espagne.

– Comment voyez-vous le développement du football féminin ?

Je pense que ce qu’il manquait ; c’était de l’intérêt, les gens ne s’intéressaient pas vraiment au football féminin mais depuis quelque années ; il prend de l’ampleur, les gens s’y intéressent de plus en plus et on peut le voir juste là avec la Coupe du monde 2023 qui s’est passée de juillet à août.

Nous sommes dans de meilleures conditions, dans de meilleures infrastructures donc nous sommes mieux représentés et je pense que cela ne peut que s’améliorer et nous aider à nous développer.

– Quel est le chemin à suivre pour arriver à votre niveau ?

Tout le monde a un parcours différent, chaque personne trace son chemin mais ce qui est sûr, c’est que pour réussir il faut beaucoup de travail, de motivation, de détermination, il faut aimer ce que l’on fait parce qu’avant tout, il faut être heureux. Il y a parfois des doutes, des obstacles mais le plus important est de rester accrochés à nos rêves, nos objectifs et surtout rester concentré sur soi-même et rester humble parce que nous sommes notre plus grand adversaire.