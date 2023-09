EMPLOYABILITÉ – Des offres d’emploi dans le digital

Open Day. Des opportunités de carrière dans le digital sont disponibles. Orange Business ouvre ses portes au grand public le 14 et le 15 septembre à La Tour Redland à Ankorondrano, dans le cadre de l’événement Orange Business Open Day. Ce sera l’occasion pour ceux qui sont intéressés dans le digital, de découvrir les opportunités professionnelles, de demander des informations sur les postes vacants, mais encore de pouvoir y déposer leur Curriculum vitae. C’était à la Tour Orange à Ankorondrano, hier, lors de la conférence de presse sur cet événement. Ceux qui soumettront leurs dossiers n’attendront pas longtemps. Les procédures de recrutement démarreront durant ces deux journées. Des entretiens se dérouleront sur place avec les managers qui ont des postes vacants au sein de leurs équipes. Ceux qui ont de la compétence dans le Service Client, dans la facturation et recouvrement, en tant que Chargé de projets, de Responsable de compte client, de Manager, le Réseau, l’Administration des ventes, les Développeurs peuvent y apporter leur CV. Orange Business affirme accorder une importance prépondérante à la qualité de travail et de vie de ses collaborateurs.