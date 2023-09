ÉDUCATION – Des fournitures scolaires manquantes à l’école

Alléger la charge des parents. Quelques jours après la rentrée scolaire, des élèves se présentent à l’école avec des fournitures scolaires insuffisantes. « Il me manque encore un livre et un dictionnaire. Mes parents m’ont dit qu’ils n’ont plus le moyen de les acheter, et que je dois attendre la fin du mois pour les avoir », regrette Stéphanie, élève de la classe de 5e d’une école privée, hier. Pour d’autres élèves dont les livres ne sont pas exigés, ce sont les cahiers qui manquent. « J’ai épuisé mon économie dans les frais de scolarité à l’Ecole primaire publique et au Collège d’enseignement général. Je n’ai plus d’argent pour acheter les cahiers, si quelqu’un peut m’aider », déplore Eliane, mère de deux élèves. La plupart des élèves des établissements scolaires publics attendent les distributions de kits scolaires, pour compléter leurs fournitures scolaires. Ce sont les philanthropes qui en ont fait des donations dans quelques établissements scolaires, pour le moment, à l’instar du Groupe Madaverte, représentant national des produits scolaires « MG Stationery » à Madagascar. Il a distribué mille deux cent kits de fournitures pour l’année scolaire 2023-2024, dans les Ecoles primaires publiques à Androy, Ambohidratrimo et à Nosy Be. Madaverte Groupe a non seulement apporté une aide matérielle, mais a également semé l’espoir d’un avenir meilleur. Beaucoup attendent ce geste généreux pour passer l’année scolaire dans la sérénité.