CORRUPTION – Romy Voos Andrianarisoa plaide non coupable

La première audience de mise en état du procès de Romy Voos Andrianarisoa, ancienne Directrice de cabinet de la présidence de la République, et le français Philippe Tabuteaux a eu lieu hier à « Southwark crown court Londres », pour le compte de suspicion de corruption envers la société minière britannique Gemfield depuis 2021 jusqu’à présent. Elle plaide « non coupable » mais n’a pas pu demander une liberté sur caution à cause d’une demande antérieure refusée par les juges anglais. Plusieurs compatriotes venant des pays d’Europe ont pu assister à l’audience à Londres. Pour Fanirisoa Erinaivo, qui a assisté à la scène, explique que cette histoire devient de plus en plus intéressante avec ce plaidoyer de l’ancienne Directrice de cabinet puisque cela signifie donc que la défense va essayer de trouver les moyens de prouver qu’elle n’est pas en tord, donc qu’il y a d’autres personnes impliquées. Il y aura quatre mois d’audience de mise en état puis une audience de jugement qui se tiendra le 6 février 2024. Pour rappel, Romy Andrianarisoa et Philippe Tabuteaux sont interpelés à Londres le 14 août dernier par les autorités britanniques pour suspicion de corruption de haut vol envers Gemfield avec la somme de 225.000 franc suisse.