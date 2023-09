CANDIDATURE – Annick Ratsiraka se rétracte

Porte-étendard de l’AREMA ou «Antoko revolosionera Malagasy», Annick Ratsiraka retire sa candidature à l’élection présidentielle. Une information que les Rouges ont partagée par le biais d’un communiqué de presse, hier après-midi. Dans cette missive, l’AREMA explique le rétropédalage de son porte-fanion par le refus de «participer à une farce démocratique où la volonté du peuple est bafouée, les lois vilipendées au profit de quelques-uns». En introduction de son communiqué, le parti soutient, «une élection présidentielle est censée être une occasion de choisir librement nos dirigeants, d’exercer notre souveraineté et d’affirmer notre indépendance en tant que nation. Cependant, il est devenu évident que cette élection est loin de refléter ces idéaux». À la lecture du texte publié par les Rouges, «des pratiques tendancieuses et manipulation»”, entacheraient le processus électoral. «De plus, nous déclarons solennellement que nous ne soutiendrons personne dans cette élection tronquée. Nous refusons de jouer un rôle dans ce simulacre de démocratie», affirme, par ailleurs, l’AREMA dans son communiqué. Le parti ajoute, «notre combat ne s’arrête pas ici. Nous devons nous unir pour réclamer des réformes électorales, des garanties pour l’indépendance de la Justice et un réel respect de la volonté du peuple».