BETAFO – Deux religieuses repoussent trois bandits

Un sur trois bandits a été capturé et a failli être tué par le fokonolona, dans le district de Betafo, mercredi. Les deux autres se sont échappés. Ils ont tenté d’attaquer deux religieuses catholiques, à Nandihizana, dans la commune d’Ambohimasina. Elles se sont dressées contre les malfaiteurs et les ont repoussés, d’après la gendarmerie venue effectuer la poursuite. Les assaillants étaient armés de hache et de bâton. Ils ont grimpé la clôture du couvent et ont atterri dans la cour. Ils sont tombés sur une personne qui travaille pour la congrégation et l’ont obligée à ouvrir la porte. Les sœurs étaient sur le point de sortir et se sont retrouvées nez à nez avec les malfaiteurs. Elles ont eu le courage de leur résister, même si elles se sont fait bastonner. Elles ont été légèrement blessées. Elles ont immédiatement refermé la porte et se sont mises à appeler au secours. En entendant le cri, le voisinage s’est rué vers les lieux. Les bandits ont renoncé à leur plan et pris leurs jambes à leur cou. L’un d’eux a été appréhendé et roué de coups. Il a été livré aux gendarmes.