BASKETBALL – N1B DAMES – Trois places à chercher pour monter en N1A

Dans sa politique de décentralisation du championnat national de basketball à Madagascar, c’est Mahajanga, capitale de la ligue régionale de basketball de Boeny (LRBB Boeny) que la FMBB a choisi, cette fois-ci, pour héberger, du 9 au 17 septembre, le championnat de Madagascar dans la catégorie N1B dames et U20 et garçons. Dix-huit clubs issus de onze ligues régionales sont prêts à chercher les trois places qualificatives pour monter en N1A cette année. La ligue régionale d’Anala­manga a été la plus représentée avec quatre clubs, à savoir le club de Fandrefiala, Dunamis, MB2All et JCBA. La ligue régionale de Vakinankaratra est représentée par JEA et FFPRO-BCTM. La ligue de Boeny a présenté deux clubs, YBBC et ABM, pour bousculer la hiérarchie. Diana (BTBBA, AS Jetno), Amoron’i Mania (Aslfa, Cosca) sont venus avec leur deux meilleures équipes.

Trouble-fête

La performance des Ankoay filles, durant la XIe édition des JIOI de 2023, que Madagascar a reçue, il y a une semaine, a motivé davantage chaque ligue régionale. Les ligues régionales d’Androy (Vasia), d’Alaotra-Mangoro (Fivam), d’Atsimo-Andrefana, de Menabe (BCM-ZO) et d’Analanjiro ont envoyé chacun un club, pour les représenter. Pour les forces en présence, le duel pour le titre final sera une affaire entre la ligue régionale de basketball d’Analamanga contre celle de Vakinankaratra. MB2All et Dunamis d’Analamanga, d’une part, et JEA de Vakinankaratra avec FFPRO-BCTM, d’autre part, sont les clubs qui se placent comme favorites pour chercher les trois places pour monter en N1Adames. Ceci n’est que sur le papier, mais sur le terrain, tout peut arriver. Le club de l’Aslfa et Cosca Amoron’i Mania partent en trouble-fête pour les supposés favoris. Chez les U20 garçons, vingt clubs issus de treize ligues régionales se battront pour chercher le titre de champion de Madagascar. L’Ascut d’Atsinanana et DTSC d’Analamanga partent largement favoris pour le titre final.