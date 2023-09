AUDIOVISUEL – Canal + étoffe ses offres

À partir du 11 septembre, Canal+ étend ses horizons en proposant une mise à jour majeure de ses offres. Les abonnés à la formule Essentiel+ auront désormais accès au bouquet Access+, leur ouvrant ainsi les portes de toutes les chaînes Canal+ en plus de trente nouvelles chaînes destinées à divertir toute la famille. Parmi ces ajouts notables, on compte Novelas TV, W9, C8, Action, ainsi que quatre chaînes jeunesse incluant Disney Channel, Télétoon+, Ludikids, et Nathan+. De plus, les amateurs de documentaires pourront se régaler avec les ajouts de Planète+ et Ushuaia TV. De plus, la formule Evasion+ se métamorphose en Tout Canal+. Les abonnés à cette formule auront désormais accès à l’intégralité des chaînes, avec vingt-cinq nouvelles chaînes additionnelles pour toute la famille, dont France 3, France 5, les trois chaînes Bein Sport, toutes les chaînes Ciné+, Seasons, Arte, Paris Première, Mezzo, et bien plus encore. Les abonnés Tout Canal+ auront également le privilège de bénéficier de services après-vente personnalisés et gratuits, de dépannages gratuits, ainsi que d’une priorité d’accès aux boutiques Canal+ Store. « Nous sommes là pour satisfaire nos clients puisque le programme de fidélité de Canal+ évolue également. Désormais, tout abonné qui renouvelle son abonnement à partir de la formule Accès bénéficiera d’une semaine entière de tout Canal+ en bonus », souligne Onjatiana Razafindrakoto, directrice générale de Canal+ Madagascar. Il est indéniable que Canal+ est actuellement un acteur de premier plan dans l’industrie audiovisuelle, étant une référence incontournable dans le secteur du divertissement à Madagascar. Les amateurs de séries seront ravis d’apprendre que la nouvelle série « Innocence » fera son entrée sur Novelas TV, au canal 30, à partir du 16 septembre. De plus, l’UEFA Champions League fera son grand retour avec la première journée prévue les 19 et 20 septembre sur les chaînes Canal+ Sport.

Contenus variés

Canal+ ne se contente pas de divertir, il soutient également l’éducation avec la chaîne Nathan+. Cette dernière vise à offrir davantage d’exercices dans diverses matières pour les élèves de CE et CM, notamment en Mathématiques, Education Civique, sciences de la vie et de la Terre, entre autres. La rentrée des classes sur Nathan+ est prévue à partir du 18 septembre. « Ma famille est toujours fidèle à Canal+, mais nous demandons que les offres et les prix restent stables pour continuer à satisfaire pleinement notre expérience Canal+ », ajoute Fanomezana Christian, l’un des abonnés de Canal+. Il est à noter que Canal+ propose actuellement plus de 170 chaînes pour le plus grand plaisir de ses abonnés, qui ont ainsi un accès inépuisable à des contenus variés.