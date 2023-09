ANTSIRANANA – La ville découvre la beauté de la diaconie

L’évènement culturel et spirituel, organisé par le mouvement international Diaconie de la Beauté est né, hier dans la ville d’Antsiranana, après quelques mois de préparation. Ateliers, expositions et conférences se succéderont durant deux jours.

Une grande première à Antsiranana. Le Festival de la Beauté est organisé dans des grandes villes du monde, dont fait désormais partie la capitale du Nord. La Diaconie a déjà organisé plusieurs évènements, mais c’est une grande première à Antsiranana. C’est tout nouveau, tout beau et cela s’est passé dans les artères de la ville et dans la cour de la cathédrale catholique. Durant trois jours, du 8 au 10 septembre, le festival va enflammer la ville. Ayant vu le jour à Rome, en octobre 2012, sur l’initiative de Daniel et Anne Facérias avec Mgr Rey, évêque de Fréjus -Toulon, la diaconie de beauté est, certes une organisation à initiative catholique, mais elle s’adresse à toute l’humanité, quelle que soit sa religion, afin de redonner aux artistes leur rôle de médiateur entre « ciel et terre ». Les festivités ont commencé, hier, par une grande marche qui a vu la participation d’artistes et de religieux, conduits par l’archevêque d’Antsiranana, Mgr Benjamin Marc Ramaroson, suivie de la cérémonie d’ouverture officielle. Mention particulière pour la présence de l’archevêque émérite de Toulouse, Robert le Gall, et de la présidente cofondatrice du mouvement, Anne Facérias, qui sont venus spécialement à Antsiranana pour assister à ce festival. Tous les deux ont été surpris par l’organisation, bien qu’elle soit à sa première édition. Côté administratif, le maire de la commune urbaine d’Antsiranana, Jean Luc Djaovojozara, les a accompagnés partout. Ce dernier a tenu à remercier les deux visiteurs car, à travers du festival, le peuple antsiranais a pu découvrir ce qu’est la vraie beauté. « Nous avons eu l’occasion d’organiser une quinzaine de festivals dans de grandes villes du monde, mais celui d’Antsiranana est d’une beauté exceptionnelle. C’est vraiment la toute première fois que nous voyons ce genre de procession. Une manifestation avec des chants, des couleurs, des danses, etc. », font-ils remarquer, tout en manifestant leur satisfaction.

Vérité et passion

S’adressant aux membres du comité d’organisation, dirigé par le R.P. Jurno Marozaka, coordonnateur général, la présidente de la Diaconie de la Beauté a affirmé qu’ils illustrent d’une manière merveilleuse la ville, « vraiment d’une manière remarquable » grâce à l’engagement de chacun. Elle les a encouragés à continuer ce travail pour que le mouvement continue, s’accentue et s’amplifie. « C’est cette motivation que demande le mouvement de la Diaconie de la Beauté. Vous représentez cette beauté que nous voulons servir. Cette beauté de Dieu se manifeste à travers chacun de vos visages», souligne-t-elle. Et pour remercier les organisateurs, « nous avons imprimé quelques petits cadeaux symboliques, mais qui seront un petit signe de notre communion tous ensemble ». La première journée s’est terminée par des manifestations culturelles et une conférence-débat animée par le « vahiny », dans la grande salle de la mairie d’Antsiranana. Mais la ville du Pain de Sucre s’enflammera durant le weekend, en valorisant le travail des artistes, toutes disciplines confondues, afin de leur donner un nouvel élan vers la beauté dont ils sont le véhicule. Quelle que soit leur discipline, dans la précarité des conditions d’aujourd’ hui, ils cherchent à vivre ensemble leur quête de la vérité et leur passion. Ateliers, expositions et conférences se succéderont durant ces deux jours.