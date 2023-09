AMBATOLAMPY TSIMAHAFOTSY – Attaques armés contre deux familles

Deux familles commerçantes ont été pétrifiées sous la menace des armes, à Ambohidava-Ambatolampy Tsimahafotsy. Leurs assaillants ont emporté tout ce qu’ils voulaient.

Une plainte contre X a été déposée à la brigade de la gendarmerie d’Ambohidratrimo, hier, par l’un des épiciers victimes d’une attaque armée. Celle-ci s’est produite à Ambohidava-Ambatolampy Tsimahafotsy. « L’acte s’est passé vers 23 heures [ndlr : jeudi]. Un groupe de malfaiteurs a pénétré de force dans notre maison. Ils étaient armés. Ils ont raflé la recette, les marchandises, les cartes de crédit, les paquets de cigarettes et nos téléphones. Ils ne nous ont heureusement pas touchés », décrit-il. Les malfrats ont attaqué successivement son commerce et un autre. « Ils n’étaient pas cagoulés. Huit sont entrés, d’autres sont restés à l’extérieur, pour surveiller les portes de nos voisins. Ils n’ont tiré aucun coup de feu », explique-t-il. « Ils ont brisé la porte à l’aide d’une barre à pince. Ils sont ensuite montés à l’étage où nous dormions. Ils ont ramassé dans la foulée nos portables et nous ont menacés pour que nous sortions l’argent », relate-t-il. Personne n’a osé manifester une résistance face aux scélérats. « Nous avons eu trop peur. Nous n’avons jamais vécu une telle expérience. La valeur des biens qu’ils nous ont dérobés, est estimée à 300 000 ariary. Celle de l’autre magasin serait encore plus importante», termine le plaignant. La gendarmerie, selon son rapport, a été alertée par téléphone à une heure du matin. Des hommes du village étaient rassemblés quand elle y est arrivée. Elle n’a pas trouvé sur les lieux l’autre commerçant victime, lui aussi, d’une attaque. « Il a sauté par la fenêtre pour fuir les bandits. Il s’est blessé et a été emmené à l’hôpital », selon un extrait du récit. Des traces d’effraction ont été constatées. Les chambres ont été mises sens dessus dessous par les criminels qui ont tout fouillé. Une poursuite a été engagée, mais cela n’a rien donné. Les habitants, empêchés par la bande de sortir pendant l’attaque, ignorent par où ils se sont enfuis. « L’insécurité reprend de plus belle à Ambatolampy Tsimahafotsy. On entend presque chaque semaine une alerte sur un vol de bétail. Cette fois, les malfaiteurs ont attaqué des personnes », souligne une autorité locale.