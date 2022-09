RN5A : Ambilobe – Vohémar en trois heures

De trois jours à une semaine auparavant, le trajet entre Ambilobe et Vohémar se fait désormais en trois à quatre heures, voire deux heures et demie pour les plus téméraires. L’inauguration de la RN5A se tiendra ce jour.

Fin du calvaire. Les travaux de réhabilitation de la Route nationale numéro 5A (RN5A), sont terminés. Le trajet entre Ambilobe et Vohémar se fait désormais en trois heures. Certaines têtes brûlées le font en deux heures et demie. Les taxi-brousses s’accordent un peu plus de temps, quatre heures. Pareillement pour les camions qui se donnent cinq heures pour faire les quelque 151 kilomètres de la RN5A.

C’est avec un grand sourire que Jancel, chauffeur de taxi-brousse ralliant Ambilobe et Vohémar lance, “désormais faire ce trajet est une partie de plaisir, si avant c’était littéralement un calvaire. Je peux même m’accorder le privilège de prendre une demi-journée de pause avant de reprendre la route le lendemain pour faire le trajet en sens contraire”. Même ton chez Masy Méline, l’une de ses passagères qui est partie d’Antsiranana, pour se rendre à Vohémar.

“Une partie de la route entre Antsiranana et Ambilobe est déjà terrassée. En plus de la réhabilitation de celle entre Ambilobe et Vohémar, cela nous facilite grandement la vie”, affirme Masy Méline. La RN5A a longtemps eu la réputation d’être l’une des routes les plus impraticables du pays. Elle a même été surnommée “la route de l’enfer”. D’Ambilobe à Vohémar, tous se souviennent des affres infligées par les 151 kilomètres de la RN5A. “Les photos qui montrent des camions embourbés dans la boue ou dans l’eau ne sont pas des fakes”, affirme Jimmy, coiffeur à Ambilobe.

Avant, en saison sèche, il fallait compter 24 heures, en 4X4, pour rallier Ambilobe et Vohémar. En camion, deux à trois jours. “Il n’était même pas question de penser à faire le trajet en voiture légère, ou en minibus”, s’en amuse Jancel. C’était surtout en saison des pluies que prendre la RN5A se transformait en calvaire. Pour les 4X4 il fallait prévoir trois jours. “Et encore, il fallait rehausser le châssis et renforcer les ponts du véhicule”, ajoute le conducteur de taxi-brousse. Pour les camions, la durée du trajet passait à une semaine, si tout se passait bien.

Inauguration en deux temps

“Lorsqu’un camion tombait en panne dans les parties les plus serrées de la route ou s’enlisaient dans la boue, alors il fallait prendre son mal en patience, puisque la circulation était alors bloquée. On ne pouvait pas savoir quand nous pourrions reprendre la route. À chaque voyage, voyageurs et chauffeurs se préparaient à cuisiner et à dormir sur la route”, explique Masy Meline. Avant la réhabilitation de la route, seuls les camions transformés en taxi-brousses, communément connu des malgaches sous le nom Carrandale, pouvaient faire le trajet Ambilobe-Vohémar.

Actuellement, la plupart de ces véhicules modifiés sont affectés à d’autres tâches. Les coopératives de transport optent maintenant pour les “minibus”. Des tuc-tuc empruntent aussi la RN5A, désormais. Certains s’adonnent même à l’aventure en scooter, lorsque auparavant, cette route était l’apanage des motos tout terrain. La Route nationale numéro 5A est ouverte à la circulation depuis quelque temps. Elle est l’axe qui fait le lien entre la région Diana et celle de la Sava.

L’inauguration officielle de la RN5A se tiendra ce jour. Une cérémonie en deux temps. La première partie sera à Vohémar et la deuxième, à Ambilobe. Financé par la Chine à hauteur de 155 millions de dollars, le chantier a été lancé le 13 avril 2019, après la signature de l’accord-cadre du financement, le 10 avril, au palais d’État d’Iavoloha. Ceci après un premier coup d’envoi raté, le 19 août 2018. Les travaux ont duré plus de trois ans. Un retard sur le planning de départ à cause des péripéties engendrées par la crise sanitaire, selon les explications.

Après la RN5A, tous attendent maintenant l’issue des travaux de réhabilitation de la Route nationale numéro 6 (RN6). Le chantier entre Ambanja et Antsiranana bat son plein. En janvier, Jerry Hatrefindrazana, ministre des Travaux publics, a indiqué que les points noirs de la RN5A entre Vohémar et Antalaha seront traités. Ceci dans le but d’assurer la fluidité de la circulation des personnes e t des biens sur l’ensemble de cet axe.