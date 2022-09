Football – Can U23 : Treize locaux et onze expatriés face aux Pirates

Madagascar jouera une double confrontation face aux Seychelles le 24 et le 27 septembre à domicile. Ces matches comptent pour le premier tour qualificatif à la Can U23.

Place à la nouvelle génération. Après la qualification historique des Barea au Championnat d’Afrique des nations (Chan), les Barea U23 joueront à leur tour une double confrontation face aux Pirates des Seychelles, comptant pour le premier tour qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations (Can) de la catégorie. Madagascar accueillera les matches aller et retour au stade Barea Mahamasina.

Les Barea débuteront contre les Pirates seychellois. Le match aller se jouera le samedi 24 septembre à 14 heures et celui retour le mardi 27 septembre à 13 heures au stade de Mahamasina car les Seychelles n’ont pas de stade homologué. «Le regroupement des locaux commencera le 12 ou le 13 septembre au complexe sportif de Vontovorona. Les expatriés et le staff technique du sélectionneur Boualem Mankour débarqueront, quand à eux, vers le 20 septembre » souligne Solonirina Raharijaona, président de l’Uficam.

L’Union des footballeurs internationaux et des cadres sportifs malgaches est l’association mandatée par la fédération malgache de football (Fmf) pour assurer la préparation de l’équipe nationale U20 et U23 en vue la Can 2023 au Maroc qui est qualificative aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Passeport pour les JO

Treize sur les vingt-quatre membres de la sélection malgache qui affronteront les Pirates sont des locaux et onze expatriés. «Nous étions obligés de retirer quelques joueurs dans la présélection à cause de la note récemment communiquée par la Fifa mentionnant l’âge des joueurs car finalement la compétition est réservée à ceux nés en 2001 et non 2000» explique Herimanitra Rabeharisoa dit Hery Be, sélectionneur local.

Trente-neuf nations joueront la phase qualificative. Le Maroc, pays hôte est qualifié d’office à la phase finale. Vingt nations les moins bien classées joueront le premier tour. Les dix vainqueurs se qualifieront en second tour, aller et retour. Les dix équipes qualifiées à l’issue du premier tour ainsi que dix huit autres mieux classées exemptées joueront la deuxième phase prévue entre le 21 et le 30 octobre.

Les quatorze pays vainqueurs seront qualifiés au troisième tour, programmé entre le 20 et le 30 mars 2023. Les sept meilleurs à l’issue du troisième et dernier tour ainsi que Maroc pays organisateur disputeront la phase finale de la Can U23 qui aura lieu au mois de juin 2023 au Maroc. Les trois mieux classées, notamment les deux finalistes et le vainqueur du match de classement pour la troisième place gagneront les trois tickets pour les prochains Jeux olympiques de Paris.