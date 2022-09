Croissance du PIB – Madagascar a des cartes à jouer

Si l’on se réfère aux prévisions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) de Madagascar devrait reprendre à un rythme plus lent que prévu en 2023 et 2024. Mais nombre d’analystes estiment que la Grande ile a les moyens d’asseoir une croissance plus dynamique à moyen et long terme.

La croissance du PIB devrait atteindre 4,2 % en 2023 (par rapport à une projection précédente de 5,1%) et 4,6% en 2024, tirée par un rebond des dépenses de consommation et de l’investissement privé. Ce sont les prévisions des institutions de Bretton Woods qui jugent qu’au-delà des facteurs conjoncturels, le potentiel de croissance de l’économie a été négativement impacté par la crise pandémique et l’inflation mondiale.

D’après la Banque mondiale, les pertes d’emplois générées par la crise auraient dû pousser davantage de personnes vers l’agriculture d’autosubsistance et les services informels à faible productivité. Ce processus qui a un impact sur la productivité globale et le niveau de vie, a été observé lors des récessions précédentes. En outre, l’incertitude économique incite les entreprises à retarder ou à réduire leurs plans d’investissement, avec des conséquences négatives pour les perspectives de croissance et d’emploi. Ces facteurs sont mis en avant pour expliquer ces prévisions de croissance prudentes.

Cependant, tous ceux qui sont dans le microcosme de l’analyse et de la projection économique, s’accordent que le pays a la possibilité de renouer rapidement avec une croissance forte (plus de 7%) et d’inscrire celle-ci dans la durée. Un point de vue que les deux principaux bailleurs de fonds de Madagascar ne contredisent pas. Eux-mêmes admettent qu’avec de nouvelles réformes soutenant la reprise de l’investissement, la Grande ile peut rebondir et acter une baisse sensible du taux de pauvreté. « Les progrès en matière de réduction de la pauvreté seront largement déterminés par la capacité de l’économie à rebondir et l’absence de nouveaux chocs », note la Banque mondiale avant de souligner qu’il est indispensable de gérer au mieux les risques à la fois internationaux et domestiques qui ont augmenté.

En effet, au niveau international, une escalade des tensions géopolitiques a des répercussions plus importantes que prévu sur les prix mondiaux et déclencher une récession chez les principaux partenaires commerciaux. Mais l’exposition aux chocs climatiques affecte également l’économie du pays. Madagascar présente l’un des risques cycloniques les plus élevés parmi les pays africains, avec une moyenne de trois à quatre cyclones affectant le pays chaque année. Il y a également la nécessité de préserver la stabilité politique et sociale, pour ne pas retomber dans les entraves du passé. «Les crises politiques du passé ont interrompu toutes les phases de reprise économique depuis l’indépendance», rappelle d’ailleurs la Banque Mondiale.

Divers leviers à tirer

Si les risques sont connus, il est plus intéressant de se focaliser sur les pistes permettant à la Grande ile de monter en résilience et de s’offrir une longue période de croissance forte. Les analystes avancent, comme premier levier, une gestion plus efficace des finances publiques. Selon les statistiques disponibles, après une hausse à 7,2 % du PIB en 2022, le déficit budgétaire devrait se réduire progressivement pour atteindre 5% en 2024, principalement en raison de la reprise attendue des recettes fiscales. Les niveaux d’endettement projetés restent relativement modestes par rapport à d’autres pays à faible revenu et les risques de surendettement sont jugés modérés, en supposant des réformes pour stimuler la mobilisation des recettes intérieures et une gestion efficiente des finances publiques.

Il s’agit ainsi d’avoir la capacité institutionnelle à gérer les passifs éventuels et les pressions financières croissantes auxquelles sont confrontées les principales entreprises publiques avec au premier rang la Jirama. Mais les analystes notent également la nécessité d’assurer une haute qualité de gouvernance des structures appelées à booster les investissements, à l’instar du Fonds souverain malagasy (FSM) qui devrait être opérationnel dans les prochains mois.

Il est également important de lancer ou d’accélérer les réformes de grande envergure qui permettront de nouveaux investissements dans les secteurs essentiels à la création d’emplois et à la transformation structurelle, un meilleur accès aux services et infrastructures de base, une plus grande résilience aux chocs et plus de transparence et de responsabilité dans les politiques publiques. Parmi les réformes les plus importantes, on peut citer en premier le programme d’industrialisation du pays porté par les projets Odof (one district one factory) et « Taninketsa Indostrialy » (zones pépinières industrielles ». L’initiative d’adopter une loi de programmation industrielle est aussi considérée par les analystes comme un passage obligé. Selon le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy, l’heure est à l’accélération de la matérialisation de la nouvelle vision industrielle du pays qui se fait dans le cadre d’un dialogue permanent, franc et constructif avec les opérateurs économiques.

L’autre levier pour garantir une croissance à la fois robuste, pérenne et inclusive est la transformation du secteur agricole pour booster la production et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales. Sur ce point, les analystes soutiennent que les actions prioritaires sont, entre autres, l’aménagement des zones d’émergence agricole, l’amélioration de l’accès aux intrants agricoles (principalement les semences et les engrais), la facilitation de l’entretien et du financement des systèmes d’irrigation, la facilitation de l’accès aux prêts agricoles, l’amplification des programmes de transferts monétaires, l’accroissement des capacités de stockage des produits agricoles et un meilleur ciblage des investissements dans les infrastructures de connectivité.

Par ailleurs, une réforme de la législation foncière offrirait une meilleure sécurité et davantage de motivation aux millions d’agriculteurs et contribuerait ainsi à stimuler l’investissement et favoriser l’accroissement de la productivité. Les programmes d’intervention rapide visant à atténuer l’impact d’une séquence de cyclones violents doivent également être accélérés, parallèlement à l’amélioration des systèmes d’alerte multirisques et des capacités de mise en œuvre de plans d’urgence au niveau local. « Les initiatives visant à atténuer l’impact de la hausse des prix internationaux de l’énergie et des denrées alimentaires doivent être ciblées sur les pauvres et répondre à des impératifs de responsabilité budgétaire », indiquet-on aussi.

Stimuler les investissements

Pour attirer les investissements indispensables dans les secteurs clés comme l’électricité, il faudra améliorer considérablement les performances et la viabilité financière de la Jirama, renforcer le rôle du secteur privé dans la prestation de services et améliorer le cadre juridique et institutionnel des Partenariats Public-Privé (PPP). La finalisation de grands projets (centrales hydro-électriques et solaires, infrastructures de liaisons…). En ce qui concerne le secteur numérique, le gouvernement est invité à prendre des mesures immédiates pour favoriser une plus grande concurrence sur le marché afin de promouvoir l’accessibilité des services et réduire les coûts, en renforçant les règles de concurrence et réglementation concernant les situations de position dominante, en supprimant les contraintes restantes pour la mise en place et la commercialisation de la fibre pour tous les opérateurs, et en veillant à disposer d’un régulateur fort, efficace et indépendant.

Les institutions de Bretton Woods ajoutent la nécessité de réformer le Fonds d’accès universel (FDTIC) pour garantir une plus grande efficacité de l’investissement dans les zones rurales en instituant des règles claires pour la sélection des projets et l’allocation des fonds et en mettant en place de meilleurs systèmes de gestion financière. Dans le secteur des transports, l’accélération des réformes pour stimuler davantage les investissements du secteur privé dans les domaines ferroviaire, aérien et maritime et le développement d’un programme d’investissement multimodal s’avère cruciale. La sélection des investissements prioritaires dans le secteur routier doit également répondre aux exigences d’un système de gestion des actifs routiers bien développé, alors que l’amélioration de la gestion, des ressources et de la transparence du Fonds routier sera essentielle pour assurer un meilleur entretien du réseau routier.

La modernisation et la numérisation des systèmes de gestion des finances publiques, de passation des marchés et de paiement doivent également être accélérées, notamment à travers la mise en œuvre d’une plateforme électronique intégrée comprenant des normes de données contractuelles ouvertes. À noter aussi l’adoption d’une nouvelle stratégie pour la gestion des investissements publics et l’établissement d’un cadre formel pour l’évaluation des projets sur la base de critères objectifs et transparents, essentiel pour améliorer les résultats en termes de développement et limiter les risques budgétaires.

Pour les institutions de Bretton Woods comme pour les autres analystes, le défi est de stimuler l’investissement en améliorant sensiblement la gouvernance et en modernisant les secteurs clés qui tireront la croissance. Rado Ratobisaona, spécialiste en économie de réseau, fait remarquer, pour sa part, qu’il n’y aura pas de rebond économique pérenne sans un accroissement notable des investissements, mais aussi que les projets financés doivent être appropriés par les populations.