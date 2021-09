Textile – Socota au « septième Ciel »

Un tissu de coopération des plus avantageux. Les Groupes Socota et Ciel ont annoncé la création à Antsirabe, sur le site industriel de la Cotona, d’une joint-venture dédiée au textile et détenue à parts égales par les deux groupes.

Ce nouvel ensemble industriel verticalement intégré et à la pointe de la technologie a pour objectif de porter la production actuelle de Cotona de 10 à 20 millions de mètres linéaires par an dans une gamme complète de tissus de coton et fibres mélangées fils teints, unis teints et imprimés.

Il sera réalisé en agrandissant le site actuel de Cotona et en intégrant les matériels et équipements de CFL, filiale de Ciel Textile, située à l’Île Maurice.

En régime de croisière, il disposera d’un actif immobilisé de 40 millions USD qui lui permettra d’atteindre annuellement un chiffre d’affaires d’environ 45 millions USD.

Salim Ismaïl, président du groupe Socota et Jean Pierre Dalais, CEO du groupe Ciel se disent satisfait de cette alliance stratégique.