Ministère de l’économie et des finances – Un nouveau DG au Trésor

Andry Nirina Rajaofetra a été nommé directeur général du Trésor par le conseil des ministres d’hier. Il succède ainsi à Ihaja Ranjalahy, limogé depuis trois semaines. La vie de la Direction générale du Trésor reprend enfin son train-train quotidien avec la reprise des signatures par le nouveau DG des divers documents sur les dépenses hors solde de l’État notamment. Le blocage dans le paiement au niveau du Trésor a conduit à la frustration de beaucoup d’opérateurs ou de simples contribuables qui ont affaire avec l’État.

Un blocage de paiement qui a entre autres coïncidé avec la rentrée des classes où les ménages ont le plus besoin de budget pour s’en sortir. Le nouveau DG, un inspecteur du Trésor, a était le directeur de l’Imprimerie nationale depuis 2019. Sa réussite dans ses nouvelles fonctions est souhaitée par de nombreux internautes, comme ce qui a été constaté depuis hier soir. Justement à l’heure où l’assainissement des finances publiques est annoncé haut et fort par la ministre de l’Economie et des finances Rindra Hasimbelo.

Le département a également désormais un nouveau secrétaire général en la personne de Andry Velomiadana Bearison Ramanampanoha­rana. Sa prise de fonction est attendue dans les heures qui viennent. Johasy Haritiana Randrianarisoa, fonctionnaire de la Douane, ayant occupé un poste de responsabilité au département de la communication de la Douane depuis plusieurs années, devient le directeur de la Communication du ministère de l’Économie et des finances.