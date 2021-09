Examen – Les résultats du bac se font attendre

Les candidats au baccalauréat dans la province d’Antananarivo prennent leur mal en patience depuis cette semaine. Ils pourront consulter les résultats vers la fin de cette semaine.

Plus que quel­ques heures. Les travaux de délibération ont été effectués hier dans la matinée à l’Université d’Antanana­rivo. Les résultats du baccalauréat dans la province d’Antananarivo seront connus en fin de semaine, selon les informations reçues. Hier, le débat a été axé sur la note de délibération des candidats dans cette province. « La note de délibération a été discutée tout au long de la matinée. Il a été soulevé la possibilité de délibération entre 9,75 et 10 sur 20. Mais on a finalement tranché sur une note de 9,75 pour cette session », confie une source.

Pour la province d’Anta­nanarivo, les résultats seront affichés deux jours après cette étape. Les affichages seront prévus dans la matinée du vendredi. Dans la globalité, les candidats s’en sont pas mal sortis pour cette session avec des notes moyennes, selon un enseignant de mathématiques. « Certaines copies qui m’ont été remises pour correction avaient de bonnes notes. Dans la série A par exemple, certaines copies obtiennent 18 sur 20 sur cette matière. Une autre copie dans la série D a eu 17 sur 20. Seuls les candidats qui n’ont rien écrit dans leur feuille d’examen ont eu des mauvaises notes », indique-t-il. Sans donner plus de détails, il indique que les résultats de cette année seraient plus satisfaisants que ceux de l’année précédente. Pour la session 2020, le taux de réussite était de 49,62% pour le baccalauréat général qui a enregistré soixante-dix-neuf-mille-soixante-six candidats.

Hausse du taux de réussite

Une hausse du taux de réussite dans quatre provinces a été remarqué. Les autres provinces ont affiché les résultats depuis la semaine dernière. Dans la province de Toliara, ce taux est de 55% contre 41% pour la dernière session. Les candidats en série C et D ont enregistré une hausse par rapport à d’autres séries avec 68% pour la série D et 60% pour la série C. Les nouvelles séries entre autres, les séries S, OSE et L enregistrent respectivement 37%, 58% et 46% de réussite. Pour l’enseignement technique 70% des candidats ont été admis et pour la série Technologique et professionnelle, ce taux est de 70%. Dans la province de Mahajanga, une augmentation du taux de réussite a été annoncée avec 52,35% contre 44,79% pour l’année dernière. Dans la province de Fianarantsoa, le taux de réussite au baccalauréat est de 60,40% contre 44,85% l’année précédente. La série C enregistre le plus d’admis avec 71,83%. Pour la province de Toamasina, le taux de réussite globale est de 42,19%.