Evènements – Michèle Rakotoson et Pierrot-Men à l’honneur à Laval

Deux grandes figures de la scène culturelle malgache, l’auteure Michèle Rakotoson et le photographe Pierrot Men mettent en perspective la Grande île en France, ce mois-ci.

Une exposition exclusive consacrée à la littérature malgache, tout en redécouvrant autrement les richesses du pays. L’association Ambohimad propose un programme immersif aux férus d’art et de culture locaux. C’est dans la ville de Laval, dans l’Ouest de la France, un lieu de rencontre privilégié de la diaspora malgache, que l’association Laval exposera à nouveau Madagascar dans toute sa splendeur.

Dans ce chef-lieu du département de la Mayenne en région des Pays de la Loire, l’association Ambohimad organise de manière ponctuelle chaque année des événements inédits dans le but de soutenir des actions sociales à Madagascar e t de faire connaître la culture malgache aux Mayennais. Elle a ainsi convié deux illustres personnalités nationales pour sillonner Madagascar à travers leurs parcours. À savoir, Michèle Rakotoson, auteure, dramaturge et journaliste ainsi que le photographe Pierrot Men.

« Voilà un événement fort sympathique dont je salue l’initiative et auquel je suis ravie de participer » confie Michèle Rakotoson en partageant la riche programmation culturelle que l’association Ambohimad affiche jusqu’à la fin de l’année.

Échange

Ce 11 septembre, elle sera présente à la bibliothèque de Laval où elle évoquera son parcours. Elle convie ainsi le public à découvrir ce beau projet pour vulgariser la littérature dans tout Madagascar, à travers l’association Bokiko dont elle est le fer de lance.

Pierrot Men quant à lui sera à l’honneur dans le cadre d’une exposition à la bibliothèque Albert Legendre de Laval. Fidèle à lui-même, ses photographies plongent les visiteurs au cœur du pays depuis hier jusqu’au 20 septembre. Et du 21 septembre au 31 octobre, il exposera à la médiathèque Saint-Nicolas dans le cadre de l’événement « Les reflets du cinéma africain ». Des rendez-vous qui promettent de vives retrouvailles entre ces deux artistes et la diaspora malgache. Le film « Ady Gasy » produit par Laterit Productions et réalisé par Lova Nantenaina sera diffusé le 7 octobre au cinéma le Trianon Bourgneuf, toujours dans le cadre des « Reflets du cinéma africain ».