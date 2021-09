Antananarivo – La réhabilitation des rues des 67 ha tarde

La commune urbaine d’Antananarivo annonce la réparation des chaussées jonchées de nids-de-poule dans certains points comme les 67ha avant d’entamer les grands travaux de réhabilitation. Les nids-de-poule seront tout simplement réparés en attendant la réfection générale des rues dans ce quartier.

Six routes sont concernées par la réhabilitation dans la capitale en septembre et octobre de cette année. « Il s’agit des travaux quotidiens afin que les automobilistes puissent circuler librement dans ces points considérés comme en difficulté. Et ce, en attendant les entreprises qui vont effectuer les travaux. Il faut souligner que de tels travaux doivent suivre diverses procédures comme l’appel d’offre et suivant les règles en matière de marché public », explique Bodosoa Razafiman­dimby, directeur des travaux publics auprès de la CUA.

Le quartier des 67 ha et d’Antohomadinika ont le plus souffert du mauvais état des routes. Mis à part les nids-de-poule, des eaux stagnent au niveau de certaines ruelles. Actuellement, les 67 ha et Antohomadinika dont la partie en face de l’arrêt Mahitsy ainsi que la rue Menalamba à Behoririka bénéficient d’une remise en état. Depuis Anosizato jusqu’à Andranomena, le MATP opère des travaux de réfection sur près de 11 km 100 de route sur une durée de deux mois.